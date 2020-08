Tilbyder at træde tilbage - på én betingelse

Hvis Lionel Messi lover at ombestemme sig, lover FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu, at han vil trække sig

FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu er klar til at træde tilbage, hvis det kan få Lionel Messi til at blive i den kriseramte spanske storklub.

Messi chokerede fodboldverdenen, da han tirsdag meddelte, at han ville væk fra Barça.

Det fik modstanden mod den i forvejen upopulære præsident Bartomeu til at stige yderligere, og de seneste dage har FC Barcelona-fans været på gaden og højlydt krævet præsidentens afgang.

Bartomeu har tilsyneladende lyttet, og den stærkt pressede præsident er ifølge TV3 - Televisión de Catalunya parat til at stoppe som præsident i FC Barcelona, hvis den argentinske stjerne trækker sit ønske om at forlade klubben tilbage.

En stor gruppe Barcelona-tilhængere demonstrerede onsdag aften ved Camp Nou. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

Bartomeu er i gang med sin sidste periode som præsident i Barcelona, hvor der til marts skal være præsidentvalg.

Så længe ønsker en stor gruppe Barcelona-tilhængere dog ikke at vente, og Bartomeu bliver fra adskillige sider opfordret til at trække sig her og nu.

Messi-situationen har kun gjort ondt værre, og Bartomeu er derfor angiveligt indstillet på selv at træde tilbage, men betingelsen er, at Lionel Messi offentligt fortæller, at problemet er præsidenten, og at han bliver, hvis præsidenten smutter.

Den 33-årige argentiner har været tavs, siden hans meddelelse tirsdag skabte chokbølger i Catalonien og i hele fodboldverdenen.

Problemerne i FC Barcelona er åbenlyse, og der er kommet flere forklaringer på, hvorfor Messi vil væk.

En er præsident Bartomeu, en anden er den nye træner, hollandske Ronald Koeman, der ifølge sportsavisen AS skulle have sagt til Barcelona-stjernen, at det var slut med privilegier.

Folket i Barcelona vil for alt i verden beholde Messi og af med præsident Bartomeu. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

Lionel Messi har spillet hele karrieren i FC Barcelona og har scoret 634 mål i 731 kampe for klubben.

Hans kontrakt udløber i sommeren 2021, og lige nu slås klub, spiller og en hær af jurister om, hvorvidt hans klausul, der giver ham mulighed for at forlade Barcelona gratis nu, er gyldig.

Klubben mener, at klausulen er udløbet, og at interesserede klubber derfor skal indløse Messis frikøbsklausul på ca. 5,2 mia. kr., hvis de vil have argentineren.

