To års fængsel for sex-video

To spanske spillere har fået fængsel og bøder for sex-video spredt på nettet uden kvindens accept

Tilbage i oktober 2016 spillede både Antonio Luna og Sergi Enrich i Eibar, og en episode uden for banen fra dengang koster dem nu to års fængsel og en bøde på 750.000 kroner. Det har retten i San Sebastian netop bestemt.

De to spillere havde sex med en unavngiven kvinde, men valgte at optage seancen, og efterfølgende var det hele at finde på nettet uden kvindens samtykke.

Anklagerne havde krævet fem års fængsel til de to fodboldspillere, der i dag spiller i Girona og samme Eibar, men de slap altså med under det halve.

Antonio Luna i kamp for Premier League-klubben Aston Villa i 2014. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Da videoen slap ud i 2016 var de to spillere meget flove over, hvad der var sket.

- Set i lyset af, at videoen, hvor vi medvirker, cirkulerer på sociale medier, så vil vi gerne understrege, at videoen er en privatsag, hvor samtykkende voksne mennesker bruger den frihed, som vi har, skrev de to i en fælles meddelelse, der blev lagt på Twitter af Sergi Enrich.

- Vi fortryder begge dybt, at vi har været uforsigtige. Billederne er blevet bragt uden for vidende - og uden vores accept, lød det videre.

- Vi er også kede af den potentielle skade, som vi har forvoldt os selv og ikke mindst klubben, som vi repræsenterer. Derudover undskylder vi over for tilhængerne og byen Eibar.

- Vi er godt klar over, at fodboldspillere bør være gode eksempler - især over for børn, og det er derfor, vi undskylder, hvis det har stødt nogen.

- Derudover vil vi gerne undskylde over for den tredje person i denne video, lød det dengang.

En tredje spiller, Eddy Silvestre, der nu er i Albacete, var tiltalt for at være manden, der havde spredt videoen, som de to andre spillere havde sendt til ham, men han blev frikendt i sagen.

