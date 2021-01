To drømme: - Messi bliver nemmest

Lionel Messis kontrakt i FC Barcelona udløber til sommer.

Og noget tyder på, at præsidentvalget i klubben bliver afgørende.

En af kandidaterne er 58-årige Joan Laporta, der også var præsident i klubben fra 2003 til 2010.

- Jeg vil ønske, vi kan fejre 125-års-fødselsdagen på det nye Camp Nou og med Leo med os. Sagen med stadion er bare ikke let, for det tager to år at bygge det, siger Laporta til goal.com.

- Sagen med Leo er nemmere end stadionet. Det vil være meget rart at komme til det jubilæum med Messi. Det vil være et godt afslutningsfyrværkeri.

Det er først i november 2024, at Barcelona fylder rundt, og Laporta mener, at han er den bedste til at holde Messi i klubben.

- Fordi jeg siger sandheden. Jeg er ham med mest erfaring og beslutsomhed og ham med mest troværdighed i hans øjne.

- Det fylder mig med stolthed, at han fortæller mig, at alt, hvad jeg fortalte ham dengang, er blevet opfyldt.

- Det vil give mig en position, hvis jeg igen er præsident for Barcelona, og det er en af grundene til, at jeg vil se, hvad jeg kan tilbyde ham inden for klubbens økonomiske muligheder.

- Messi ønsker at vinde Champions League igen, og vi må prøve at få ham til at se, at det er muligt, siger Laporta.

Det er 24. januar, der er præsidentvalg i Barcelona, og de nye stadionplaner er allerede tegnet, så Camp Nou kan moderniseres med plads til 105.000 tilskuere.

