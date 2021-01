To top-trænere får sparket

Så blev svingdøren ellers sat i fut i Spanien.

La Liga-klubberne Huesca og Alaves har inden for få timers mellemrum valgt at fyre cheftræneren.

Lige omkring midnat meldte oprykkerne fra Huesca, at Míchel Sánchez var blevet løst af sin kontrakt i kølvandet på nederlaget til Betis.

Afskeden sker på baggrund af den vanskelige sportslige situation, Skriver Huesca på sin hjemmeside.

Den begrundelse er svær at argumentere imod med et blik på tabellen, hvor oprykkerne blot har vundet en kamp ud af 18 mulige og ligger sidst med 12 point.

Huesca kæmpede bravt mod Barcelona i begyndelsen af året, men også her blev det til et nederlag. Nu er træneren fyret. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Det er seks færre end Alaves, der holder til på den rigtige siden af nedrykningsstregen. Men ikke desto mindre pegede pilen også her i den forkerte retning.

Det mener i hvert fald klubbens bestyrelse. Tirsdag formiddag meddeles det fra officiel side, at Pablo Machïn er fortid på trænerposten.

Heller ikke den 45-årige spanier fik lov at slutte godt af, eftersom hans sidste omgang i spidsen for de blå- og hvidstribede blev et nederlag på 1-3 ude mod Cadiz.

Machïn kan dog bryste sig af at have stået bag et af sæsons hidtil mest bemærkelsesværdige resultater, da han ledte Alaves til en 2-1-sejr ude over Real Madrid i november.

Men det går hurtigt i fodbold ...

