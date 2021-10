Tog fusen på journalister

Spansk presse venter blot på bekræftelsen om, at Ronald Koeman er færdig i Barcelona, men den kom ikke på dagens pressemøde. Selvom nogle nok troede, at hollænderen var i gang med at melde sin afsked.

- Jeg husker et udtryk fra (Louis, red.) van Gaal, der sagde: Godmorgen venner fra pressen, indledte en smågrinende Ronald Koeman pressemødet.

Naturligvis med henvisning til de berømte ord fra landsmanden Louis van Gaal, der endte sin første periode som cheftræner i Barcelona med ordene 'Venner fra pressen. Jeg stopper. Tillykke'.

Koeman var dog ikke kommet for at sige farvel og fik hurtigt fejet misforståelsen af vejen.

- Stoppede van Gaal efter de ord? Jeg er her stadig, ja, grinede han.

Foto: MARCELO DEL POZO/Ritzau Scanpix

Det blev dog igen alvorligt på pressemødet, der blev afholdt forud for kampen mod Atletico Madrid lørdag. En kamp, som Ronald Koeman ikke kan se fra sidelinjen på grund af karantæne. Men også en kamp, som ifølge spanske medier bliver hans sidste i spidsen for klubben - uanset udfaldet.

- Det afhænger altid af resultater. Det er normalt. Min intention er at følge planen. Klubben har ikke fortalt mig noget. Præsidenten (Joan Laporta, red.) var her, men jeg har ikke set ham, lød det fra Koeman.

Han afviste at svare på spørgsmålet om sit forhold til Barcelonas præsident. Et forhold, der ifølge spanske medier ikke skulle være specielt varmt for tiden.

- Jeg er træt af at forsvare mig selv. Det giver ingen mening. Folk kan analysere klubbens situation. Vi har lavet ændringer. Og vi har fået pålagt ændringer fra klubben, sagde Ronald Koeman med henvisning til de vigtige spillerafgange i sommerpausen.

Barcelona er nummer seks i La Liga før mødet med Atlético Madrid efter tre sejre og tre uafgjorte i seks kampe, men det er to store nederlag til Bayern München og Benfica i Champions League, der for alvor har øget temperaturen i Koemans sæde.