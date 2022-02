Topnavn siger stop i FC Barcelona

FC Barcelonas administrerende direktør, Ferran Reverter, fratræder sin stilling i klubben før tid.

Det meddeler den catalanske storklub i en pressemeddelelse på sin hjemmeside tirsdag formiddag.

Reverter har stået i spidsen for FC Barcelona siden sommeren 2021. Han blev af klubbens dengang nyudnævnte præsident Joan Laporta hentet ind til at lede klubbens strategiplan frem mod 2026.

Her skulle han blandt andet arbejde for at få omlagt den milliardstore gæld, som klubben kæmper med, reducere lønudgifter og lave nye partneraftaler, står der i pressemeddelelsen.

Ifølge klubben skyldes opsigelsen personlige og familieære årsager.

Han vil officielt fratræde sin stilling, når der er fundet en erstatning for ham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle afsnit af Agenterne er ude nu. Hør blandt andet om Karsten Aabrinks morgen i 2002, da han blev ringet op af Stig Tøfting, der var røget en tur i detentionen