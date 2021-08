Topscorer i Barcelona: - Braithwaite er den nye Messi

Gary Lineker udråber Martin Braithwaite til den nye Lionel Messi, efter at danskeren scorede to gange i Barcelonas 4-2-sejr over Real Sociedad

Der stod Martin Braithwaite på det meste, da Barcelona søndag aften tog hul på den nye sæson i La Liga.

Det gjorde de med en 4-2-sejr over Real Sociedad - ikke mindst takket være to scoringer og et oplæg af danske Martin Braithwaite, der dermed kan smykke sig med titlen af topscorer i den catalanske storklub.

Scoringerne til 2-0 og 3-0 fik endda fodboldeksperten Gary Lineker til - med et glimt i øjet - at udnævne den danske angriber som en erstatning for Lionel Messi:

'Barça er tre mål oppe, og Braithwaite er den nye Messi,' skrev Lineker.

Det startede dog lidt op ad bakke for Barcelona, da det krævede lidt overtalelse at få de fremmødte fans til at støtte op om de spillere, der rent faktisk befandt sig på banen.

Det var nemlig første gang, at tilskuerne skulle overvære den catalanske storklub indtage græstæppet på Camp Nou, vel vidende at den forhenværende stjerne Lionel Messi ikke længere er en del af klubben.

Op til flere gange viftede tilskuerne alligevel med Messi-trøjer, mens de højlydt sang den argentinske fodboldspillers navn.

Barcelona-angriberen Antoine Griezmann var dog tæt på at få tilskuerne til for en kort stund at glemme argentineren, da han med et teknisk veludført saksespark lagde bolden tæt forbi den ene opstander.

I stedet blev det 1-0 efter 19 minutter, da holdets aldrende midterforsvarer Gerard Piqué med et veltimet hovedstød snød Sociedad-målmanden, som havde forvildet sig ud i feltet.

Det viste sig efterfølgende at være en god idé at fastholde det høje pres, da Frenkie de Jong kort inden pausen opsnappede en løs bold på midten af modstandernes banehalvdel.

Herefter kunne hollænderen let vippe den ind i hovedet på danske Martin Braithwaite, der med et kraftfuldt hovedstød fra tæt hold udbyggede føringen til 2-0.

Barcelona-spillerne kunne juble over den trods alt sikre sejr. Foto: Josep Lago/AFP/Ritzau Scanpix

Barcelona fortsatte som den dominerende part i starten af anden halvleg, hvor danskeren igen skulle ende med at befinde sig i en hovedrolle.

Braithwaite stod det rigtige sted i det lille felt efter et hårdt indlæg, og han kunne med en hård halvflugter passere både med- og modspillere på stregen.

Anden halvleg var langt fra lige så ensidig som første. Sociedad fik reduceret til 1-3 efter et flot opspil med ti minutter igen og sidenhen også til 2-3 på et fremragende frisparksmål af Mikel Oyarzabal.

Men udeholdet endte aldrig med for alvor at true Barcelona, der i overtiden fik udbygget føringen til slutresultatet 4-2. Denne gang med Braithwaite i oplæggerens rolle.

I den første søndagskamp vandt det forsvarende spanske mesterhold, Atlético Madrid, 2-1 hos Celta Vigo i sin sæsonpremiere. Den argentinske angriber Angel Correa scorede begge mål for Atletico.