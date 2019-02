Topspiller arresteret for dødstrusler og hvidvask

Levante-back'en Tono Garcia er blevet pågrebet og sigtet for at være en del af en kriminel bande med grimme forbrydelser på samvittigheden

Tono Garcia har været trænerens førstevalg i La Liga i denne sæson, men det kan godt være, at Levantes træner Paco Lopez skal kigge sig om efter en anden back til venstresiden det næste stykke tid.

Garcia er nemlig blevet arresteret uden mulighed for kaution, og sigtelserne er da også i den absolut grove ende.

Sammen med seks andre, der tilsyneladende udgør en kriminel gruppe, og politiet i Teruel mener at have beviser for syv forskellige forbrydelser, blandt andet ’afpresning, dødstrusler, forfalskning af dokumenter og hvidvaskning af penge’.

Klubben bekræfter selv på sin hjemmeside, at Garcia er blevet anholdt.

Fem anholdte skulle allerede have været forbi en dommer, mens de to sidste venter på det knap så misundelsesværdige foretræde, skriver flere medier.

På grund af den i gang værende efterforskning er der ingen detaljer om, hvordan de anholdte forholder sig til sigtelserne.

Klubben skriver på sin hjemmeside:

’Fordi den juridiske proces er hemmelig, vil Levante UD støtte spilleren og hans familie, da vi ikke kender de nærmere omstændigheder, der førte til, at efterforskerne tog disse midler i brug.

Af respekt for spillerens svære situation og på grund af de uafklarede skyldsspørgsmål, vil vi ikke publicere yderligere om sagen, før der foreligger flere facts om hans tilbageholdelse’.

29-årige Tono Garcia har spillet 17 af Levantes 22 kampe i La Liga denne sæson.

