Toptræner kolliderer med vildsvin juleaften

Hjemturen juleaftensdag gik langt fra som ventet for Valencias succesfulde cheftræner, Marcelino.

Et sted mellem de to nordspanske byer Logroño og Bilbao kolliderede han efter sigende med et vildsvin.

Den 52-årige træner røg omgående på hospitalet men havde ikke pådraget sig videre skader i sammenstødet, og han kunne efterfølgende udskrives uden større palaver.

- Her til formidddag var Marcelino Garcia Toral involveret i en trafikulykke på vej tilbage to Asturien for at tilbringe julen med sin familie, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Ulykken skete på vejen mellem Logroño og Bilbao, da et vildsvin krydsede vejen og ramte hans bil, skriver klubben videre.

Dermed kan man næppe betegne hans indgang til julen som nogen munter oplevelse. Valencia smed tre point hjemme, da de tabte 1-0 til Villarreal lillejuleaften.

Og så ellers en varm tanke til det stakkels vildsvin, der ikke blev nævnt i pressemeddelelsen fra Valencia...