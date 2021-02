Toptrænere i ordkrig: - Han gjorde det selv

Til sommer har Lionel Messi kontraktudløb i FC Barcelona, og rygter om et skifte til Paris Saint-Germain har på forunderlig vis skabt rift mellem katalanernes cheftræner, Ronald Koeman, og cheftræneren for Paris Saint-Germains rival, Lyon.

I sidste uge brokkede den hollandske toptræner sig således over, at nogle af Paris Saint-Germain spillere talte varmt om muligheden for at få Messi som holdkammerat til næste sæson - heriblandt Angel Di Maria.

Den kritik fik så Rudi Garcia, der er træner i Lyon, til at reagere.

- Jeg læste, at Ronald Koeman var fornærmet over, at PSG har talt om Lionel Messi før deres Champions League-kamp. Han holdt sig dog ikke selv tilbage fra at tale om Memphis Depay, selv efter at transfervinduet lukkede. Nu har han fået lov til at smage sin egen medicin, lød det fra Rudi Garcia ifølge RMC Sport.

Koeman har talt om at hente Memphis Depay, og nu får han bare egen medicin, lyder det. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/Ritzau Scanpix

På et pressemøde tirsdag eftermiddag blev Ronald Koeman forholdt den franske træners kommentarer, og de vækker undren hos hollænderen.

- Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Hvis de vil tale om Leo, lad dem gøre det, men nu kommer træneren for Lyon [Rudi Garcia] og blander sig, og det ser ud til, at han vil have mere opmærksomhed i pressen.

- For mig er det ikke vigtigt. Hvad vi skal gøre er at forberede os på kampene mod Sevilla og Alaves, og tirsdag spiller vi Champions League mod PSG, siger Ronald Koeman ifølge Marca.

Få adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv hos Ekstra Bladet LIGE HER

Coronasyg landsholdshelt: Tabte 12 kilo på to uger

Tv-ekspert anbefaler: Køb Brøndby-spiller

Blumes comeback: - Jeg er stolt

Mystisk trofæ: Hvad er det?