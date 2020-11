Total fiasko

Alaves vandt med 2-1 ude over Real Madrid, der nu er uden sejr i tre kampe i træk i La Liga

Real Madrid er i øjeblikket langt fra det niveau, der i sidste sæsonen sikrede storklubben det spanske mesterskab.

Lørdag tabte hovedstadsklubben på hjemmebane med 1-2 til Alaves.

Fra bænken kunne Real Madrid-træner Zinedine Zidane se sit hold komme bagud efter fem minutter på et straffespark.

Efter et hjørnespark fik en Alaves-spiller headet bolden videre, så den ramte midterforsvareren Nacho på armen, hvilket medførte, at gæsterne fik tilkendt et straffespark. Det omsatte Lucas Perez til en 1-0-føring til Alaves.

Midtvejs i første halvleg var Zidane nødsaget til at udskifte angriberen Eden Hazard med Rodrygo, da belgieren pådrog sig en skade. Dermed fortsætter lidelseshistorien for Hazard, der fortsat venter på sit gennembrud i spansk fodbold efter sit skifte fra Chelsea for snart halvandet år siden.

En stor fejl af målmand Thibaut Courtois i begyndelsen af anden halvleg førte til endnu en Alaves-scoring.

Mariano Diaz og Real Madrid floppede på eget græs. Foto: Ritzau Scanpix

Fem minutter før tid fik hjemmeholdet reduceret i forbindelse med et hjørnespark, hvor Casemiro til sidst fik sparket bolden i nettet til 1-2.

I overtiden var Isco tæt på at sikre værterne det ene point, men midtbanespillerens skudforsøg prellede af på overliggeren.

Real Madrid har seks point op til Real Sociedad og Atletico Madrid på førstepladsen og andenpladsen efter ti spillerunder. Atletico Madrid har endda kun spillet ni kampe. Alaves rykker med sejren op på niendepladsen.

VAR-skandale: - Ufatteligt svært at forstå

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere

Du finder ingen bedre til prisen end ham