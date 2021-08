Træner afslører: Her er Braithwaites fremtid

Martin Braithwaite har stort set lige siden skiftet til FC Barcelona oplevet historier om sig selv, hvor han er blevet meldt på vej videre til en anden klub. Det har i dette transfervindue ikke været nogen undtagelse.

Dog slår danskerens mentaltræner Kim Boye fast i et stort interview med fcbarcelona.dk, at der ikke er nogen planer om, at Braithwaite skal videre til en anden klub.

- Martin bliver i Barca. Det hersker der overhovedet ikke nogen tvivl om. Martin bliver i klubben. Martins drømme er så store, at han kun kan opfylde og indfri dem i Barcelona, siger han og fortsætter:

- De andre klubber, som er interesseret i ham vil aldrig nogensinde kunne indfri hans drømme. Så derfor så forlader han selvfølgelig ikke Barca, lyder det fra Kim Boye.

Desuden peger Boye på, at hvis man spørger Braithwaite selv, så har han ikke været dømt ude på noget tidspunkt. I den forbindelse bliver det også understreget, at angriberen ikke lytter til pressen eller følger med i, hvad der bliver skrevet om ham.

Derfor har han slet ikke registreret, at han skulle have været dømt ude af medierne.

I stedet er der ifølge Kim Boye fokus på at gøre sit bedste, og at Martin Braithwaite arbejder med en verden, som drejer sig om, at hvis han tror på tingene og arbejder benhårdt hver dag, så er der en chance for ham.

