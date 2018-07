Træner sagde nej til Real Madrid: - Vil ikke til udlandet

I løbet af to og et halvt år vandt Zinedine Zidane blandt andet tre Champions League-titler og det spanske mesterskab med Real Madrid, men den 31. maj meddelte han, at han stopper i den spanske kongeklub.

Derfor gik Real Madrid på jagt efter en ny træner, og her kiggede klubben mod Tyskland og Julian Nagelsmann, som også var i kontakt med Real Madrid.

- Madrid ringede til mig. Hvem ville lægge på? Universets fodboldklub eksisterer ikke, så der er ingen større klub end Real Madrid. Men jeg er 31 år, og jeg vil få en ny mulighed. Jeg ville ikke flytte til et andet land, fortæller den tyske træner til 11Freunde og fortsætter:

- Hvis min trænerkarriere fortsætter fornuftigt, får man en ny chance for at komme til en klub i den kategori. Af familiære årsager passede det heller ikke så godt at flytte til udlandet.

- Det største problem i vores samfund er, at det gælder om at have mest muligt. Det handler om at have mere end din nabo. At have den største bil, den største bankkonto, det største hus. Der vil jeg ikke være, siger han.

Julian Nagelsmann er i øjeblikket træner for Hoffenheim, men han har lavet en aftale med RB Leipzig, som træder i kraft fra næste sæson.

