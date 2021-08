Trænerens store ønske: Bliv her, Braithwaite

Ronald Koeman ønsker, at Martin Braithwaite skal blive i Barcelona

Martin Braithwaite overlever gang på gang i Barcelona og med 10 dage tilbage af transfervinduet ligner det pludselig ikke længere det forventede exit denne sommer.

Og nu er der også stor opbakning fra træner Ronald Koeman.

- Klubben er i en situation, hvor vi får mange tilbud, men Martin gør det godt for os, og jeg synes, han skal blive, siger Koeman til Sport.

- Han er vigtig for os, og jeg kan lide at arbejde sammen med ham, fordi han er disciplineret og accepterer sin rolle. Han spiller forskellige roller i angrebet og forleden så vi, at han kan score mål. Lad os se, siger Koeman.

Martin Braithwaite har fået en god start på sæsonen. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

I sæsonpremieren søndag mod Real Sociedad scorede Martin Braithwaite to gange og leverede en assist, mens han også scorede i sidste testkamp mod Juventus, og lørdag aften gælder det Athletic Club.

Braithwaite kom til Barcelona fra Leganes i februar 2020, og det var allerede sidste sommer forventet, at han måtte forlade Barcelona, men klubben har økonomiske problemer, og danskeren har leveret på de rigtige tidspunkter og har bidt sig fast.

Klubber som West Ham og Brighton har tidligere været meldt interesserede i Braithwaite, men danskeren vil kun forlade Barcelona, hvis han kan komme til en anden topklub.

Og skønne billeder viser, at han er blevet populær og har fået en ægte superfan.