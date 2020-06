Tragedie i Spanien: 17-årigt talent druknet

Jorge Sanchez var ude at svømme med en ven, men de kom aldrig sikkert i land

To teenagere er på tragisk vis døde efter en svømmetur.

Den ene var blot 15 år, mens den anden, fodboldtalentet Jorge Sanchez, kun fik 17 år at leve i.

De druknede i Orellana-kanalen nær byen Don Benito, der ligger centralt i Spanien, fortæller Marca.

Las Palmas-spilleren var højt agtet af klubben, og de er chokerede og sørgmodige over dødsfaldet.

La UD Las Palmas lamenta profundamente el fallecimiento del ex jugador de nuestro cadete Jorge Sánchez Vaca, que, procedente del UD Jandía, tenía previsto incorporarse a nuestro Juvenil A la próxima temporada. Enviamos nuestro pésame a sus familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/y99xMLnvMX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 20, 2020

Hans tidligere klub, UD Jandía, udtrykker også sorg.

- En af de mest triste dage i vores klubs historie, vi har ingen ord til at beskrive den smerte, der overvælder os lige nu, skriver de.

Det var planen, at han skulle tiltræde på Las Palmas' ungdomshold i denne sæson, og allerede fra næste sæson skulle han være en del af førsteholdstruppen, der lige nu kæmper om for at komme med i oprykningsspillet til den bedste spanske række.

Las Palmas vil holde et minuts stilhed før deres kamp mod Albacete samt en mindestund ved deres hjemmekamp mod Elche.

