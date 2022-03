Transferjournalist: Aftale næsten klar

Endnu en gang er der nyt i sagen om Andreas Christensen til FC Barcelona.

Den italienske sportsjournalist Fabrizio Romano fortæller nu, at de to parter er meget tæt på en mundtlig aftale. Det skriver han på Twitter.

'Barcelona arbejder på at gennemføre Christensen-aftalen med en femårig kontrakt. Det forventes, at der bliver taget ny kontakt denne uge. Mundtlig aftale er næsten klar - men intet underskrevet endnu.'

'Barca er stadig påpasselige, efter hvad der skete med Wijnaldum-aftalen sidste år - der arbejdes på det,' skriver han i opslaget.

Lørdag kunne han berette om, at 'AC' har takket nej til tilbud fra andre engelske klubber af respekt for Chelsea, samt at cataloniernes tilbud var bedre end Bayerns.

Andreas Christensen har spillet 25 kampe for Chelsea denne sæson. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Vil undgå ny Wijnaldum-situation

I Twitter-opslaget fortæller Romano, at Barca er påpasselige, efter Georginio Wijnaldum tog fusen på FC Barcelona i sommeren 2021. Flere medier var overbeviste om, at han ville skrive under med spanierne.

I stedet valgte han at tage til Mauricio Pochettinos PSG, efter de tilbød ham en bedre løn og bonusser. Angiveligt efter at Barcelona og Wijnaldum allerede havde en mundtlig aftale på plads.

Derfor vil FC Barcelona ikke forhaste noget denne gang.

Den danske forsvarsspiller har kontraktudløb i Chelsea til sommer.

Han sad på bænken, da Chelsea lørdag bankede Burnley 4-0.

Ekspert på TV 2 Sport Morten Bruun mener ikke, at et skifte til FC Barcelona er et skridt op for 'AC', men at 'FC Barcelona stadig er FC Barcelona'.