Transferjournalist: Han kommer til at koste 7,46 mia. kr.

Pedri bliver en absurd dyr herre at købe, hvis interesserede klubber vil have ham væk fra Camp Nou

I seneste sæson var han en af Barcelonas allerbedste.

Bare 18-årige Pedri spillede nærmest alle kampe, han kunne komme i nærheden af og holdt stort set hele tiden højt niveau. Vanvittige 72 kampe blev det til samlet for FC Barcelona samt det spanske landshold, hvor han både deltog i EM og OL.

Den unge spanier har gjort det så godt, at Barça vil underskrive en ny aftale med ham. Det skriver transferjournalist Fabrizio Romano på Twitter.

'Barcelona er blevet enig med Pedri om at forlænge kontrakten til juni 2026. Ny aftale skal underskrives i løbet af de næste timer/dage. Den endelige frikøbsklausul er også fastlagt og aftalt.

Frikøbsklausulen på Pedri bliver en milliard euro', skriver Fabrizio Romano med sit velkendte 'here we go'.

Det svarer til 7,46 milliarder danske kroner.

Pedri spillede hele 72 kampe i seneste sæson. Han har dog siddet ude i flere kampe i denne sæson med en muskelskade. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Pedris nuværende kontrakt udløber allerede til sommer, og det er derfor oplagt for Barcelona at forlænge med ham. Det er uvist, om der venter Pedri en lønforhøjelse, og om det er muligt med Barcelonas økonomiske problemer.

Klubber, der jagter den unge stjerne, skal dermed grave utrolig dybt i lommerne for at indløse klausulen. Selv for nyrige Newcastle må det lyde som et voldsomt beløb.

I Spanien har spillerne en frikøbsklausul, og det ses ofte, at klubberne sætter den højt på dygtige spillere, så interesserede klubber sjældent kan indløse klausulerne, uden at den ejende klub har noget at skulle have sagt.

Neymar blev den dyreste spiller i fodboldhistorien, da Paris Saint-Germain indløste brasilianerens frikøbsklausul i Barcelona i 2017. Den lød på 1,65 milliarder kroner.

