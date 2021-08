Transferkrig om Braithwaite: Tænker kun på én ting

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Nærmest siden sin ankomst i februar 2020 har Martin Braithwaite fået smidt i hovedet, at Barcelona ville af med ham igen.

I foråret og henover sommeren er historierne taget til, og det var at regne for en selvfølgelighed, at danskeren skulle sendes væk, da både Memphis Depay og Sergio Agüero kom til.

Men danskeren vil ikke selv væk.

- Martin Braithwaite er meget klar i sin tilgang til det sidste af sommertransfervinduet. Han tænker kun på at fortsætte i Barcelona og vil kun acceptere et skifte, hvis det giver ham mulighed for at fortsætte på et stort europæisk hold, skriver Barcelona-avisen, Sport torsdag morgen.

Braithwaite har bestemt sin skæbne, lyder overskriften torsdag morgen i Barcelona-avisen.

- Efter mange års rundtur i fodboldens verden nyder Braithwaite sin tid i Barcelona, og det interesserer ham ikke at skrive under med en europæisk klub, der ikke har ambitioner eller bare ligger i midten, lyder det.

Barcelona er i økonomiske problemer, Lionel Messi er væk, Sergio Agüero er skadet, og danskeren scorede i den sidste testkamp mod Juventus og lavede to mål og en assist i weekendens La Liga-premiere. Og det har fået også klubben til at kunne se på muligheden for et fortsat samarbejde.

- Barcelona holder fast i planen om at lytte til tilbud inden 31. august, men klubben erkender dog også, at angriberen kan blive på baggrund af den betydning, han har tilegnet sig på Ronald Koemans hold, skriver Barcelona-avisen.

Martin Braithwaite forlader kun Barcelona, hvis der er tale om en anden topklub. Foto: JOSEP LAGO/Ritzau Scanpix

Der har ellers været flere konkrete muligheder for et klubskifte denne sommer.

- Braithwaite har allerede afvist tilbud fra hold som West Ham og Brighton, og selvom de økonomisk set kunne være interessante, vil angriberen ikke tage et skridt tilbage i sin karriere, lyder det.

30-årige Braithwaite har tidligere spillet i Esbjerg, Toulouse, Bordeaux, Middlesbrough og Leganés, inden ham kom til Barcelona. Kontrakten med Barcelona udløber i sommeren 2024, og også Valencia har været nævnt som en mulighed.

Om Valencia kan kaldes topklub er dog en anelse tvivlsomt. Godt nok var de i Champions League-finalen i 2000 og 2001 og har siden været flere gange i kvartfinalen, men de seneste placeringer i La Liga imponerer ikke.

VALENCIAS PLACERINGER I LA LIGA

20/21: 13

19/20: 9

18/19: 4

17/18: 4

16/17: 12

15/16: 12

14/15: 4

13/14: 8

I Barcelona har Braithwaite fået en ægte super-fan - hør ham fortælle her.