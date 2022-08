Trods Barca-skuffelse: Medier roser 'AC'-debut

Forventningerne har været tårnhøje til FC Barcelona, der efter en skidt sidste sæson har oprustet truppen markant med flere stjerneindkøb.

Derfor var skuffelsen også enorm, da den catalanske mastodont ikke formåede at hente alle tre point i 0-0 kampen mod Rayo Vallecano.

Andreas Christensen var blandt cheftræner Xavis udvalgte 11 og kan glæde sig over, at han var med til at holde Rayo Vallecano for scoringer.

FC Barcelona får naturligvis en hård medfart for præstationen i de spanske medier, men de roser samtidig 'AC' for sin debut.

- God debut i La Liga for den danske midtstopper. Måske en smule tilbageholdene, når det kom til at spille bolden frem, hvor han aldrig forsøgte på risikable afleveringer mellem linjerne eller dybe bolde til fløjene.

- Under alle omstændigheder spillede han en seriøs kamp, hvor han viste fantastisk forståelse for sin makker Eric (Garcia, red.) i den centrale zone, skriver AS om danskeren.

Andre medier fremhæver en særlig aktion, hvor Andreas Christensen fik stoppet en farlig situation.

- Anden halvleg startede, som første halvleg sluttede. Barca-dominans og en stor chance til Rayo. Denne gang var det Camello, der fik en kontra, men Christensen afværgede den med en stærk defensiv aktion, skriver Marca blandt andet.

Andreas Christensen blev præsenteret i Barcelona tidligere på sommeren, men blev først registreret som spiller fredag aften.

På grund af klubbens økonomiske situation har klubben kæmpet med at få registreret deres mange nye stjerner i henhold til La Liga-reglerne.

Nu er der imidlertid kommet nogenlunde styr på situationen, hvor kun 'AC'-konkurrenten Jules Kounde mangler at blive registreret.

