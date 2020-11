Trods slem skade: - Braithwaite er ikke en mulighed

Sportsavisen Marca skrev det søndag så tydeligt, det nu kunne formuleres – uden at nævne hans ord.

Martin Braithwaites muligheder i kølvandet på Ansu Fatis skade i Barcelona-offensiven er så godt som ikke tilstedeværende.

Avisen opremsede situationen i offensiven og lirede navne af til de forreste pladser i startformationen, til de ikke kunne komme på flere. Men ét navn var ikke nævnt; Martin Braithwaites.

Selvom Marca primært specialiserer sig i Madrid-klubberne, siger det alt om esbjergenserens situation i én af verdens største klubber.

Han skulle også have haft rødt

'Er ikke en mulighed'

Ekstra Bladet har talt med to journalister, der dækker FC Barcelona dagligt, og her er meldingen kun en my mere positiv; han står langt tilbage i køen, men det er stadig for usikkert at sige, at han slet ikke kan komme på tale.

- Braithwaite er ikke en mulighed, Ronald Koeman tyer til. MEN, det er aldrig til at sige med sikkerhed, hvad der sker. Måske er Martin lige præcis den mulighed, der kan blive brug for i specifikke kampe. Men at kalde ham en erstatning for Ansu Fati er ikke realistisk, siger El Mundo Deportivos Cordula Reinhardt Hofmeyr.

Ansu Fati ved siden af Pedri i kampen mod Real Madrid 24. oktober. Foto: Joan Monfort/AP/Ritzau Scanpix

Hun er af den overbevisning, at den hollandske cheftræner primært vil skele til Philippe Coutinho (der også blev skadet mod Betis, dog i noget mindre omfang) og Pedri.

- Ligesom Trincão og endda Konrad de la Fuente vil være i spil, siger hun.

Sidstnævnte er 19 år og har stadig sin debut til gode for førsteholdet i Barcelona. Alligevel skulle han befinde sig foran Braithwaite.

Handler ikke kun om kvaliteter

At danskeren skal leve med så unge spillere være foran sig, er logisk, mener freelancejournalisten Rafael Hernández. For det er den nye måde at anskue tingene på i en klub, der i 2020 er blevet rystet i en grad, man aldrig før har prøvet.

- Det handler nu ikke kun om kvaliteter. Braithwaite får færre chancer end i sidste sæson, men det handler lige så meget om, at klubben arbejder på at gøre truppen yngre. Især i offensiven.

Ronald Koeman har stået i spidsen for FC Barcelona siden midten af august. I skrivende stund er klubben nummer otte i ligaen - ni point efter Real Sociedad. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

- De unge vil derfor få flere chancer, alene fordi de er yngre – og fordi truppen skal forynges. Derfor forsøgte de også at sælge Martin Braithwaite tidligere, siger Hernández.

Han vil dog gerne slå koldt vand i blodet med hensyn til den aktuelle situation i FC Barcelona. For Ronald Koeman leder stadig efter den rigtige tilgang til spillet – og dermed også den rigtige formation og opstilling.

- I min optik er Koeman ikke nogen god træner, og de fleste spillere underpræsterer for tiden. Han (Koeman, red.) er ganske enkelt ikke klar over, hvilket system, han skal bruge. Så jeg er meget bevidst om ikke at dømme Braithwaite på den baggrund, siger Rafael Hernández.

Har brug for pausen

Truppen er nu splittet for alle vinde på grund af landsholdspausen. En pause der må være kærkommen for hollænderen, mener Hernández.

- Ronald Koeman får en pause nu, og jeg tror, at han efter et par kampe på den anden side vil være meget klogere på, hvordan hans setup og taktik skal være. Derfra bliver det bedre for FC Barcelona.

Det mest realistiske er dog, at hollænderen ender med at se bort fra Braithwaite.

- Positionen er ikke Braithwaites naturlige plads, og klubben har ham stadig på listen over spillere, der kan rejse, hvis der kommer et fornuftigt bud, siger Cordula Reinhardt Hofmeyr.

Hun mener ikke, at hans chancer er store for at få succes i Barcelona, men ifølge Rafael Hernández har Braithwaite nogle egenskaber, der trækker ham i den rigtige retning.

- Han har jo overrasket alle i klubben, fordi han er så hårdt arbejdende, på grund af hans tilgang til træning, og fordi han har en positiv mentalitet. Det er ting, der er påkrævet, og det kan meget vel blive sådanne ting, der er hans chance efter pausen, siger han og tilføjer, at der alt andet lige bør komme nogle flere chancer med en konkurrent ude af billedet.

Og Cordula Reinhardt Hofmeyr vil heller ikke afvise noget som helst. Endnu.

- Man ved jo aldrig…Jeg synes dog ikke, hans chancer er store, siger hun.

FC Barcelona spiller næste kamp 21. november mod Atlético Madrid, mens Dynamo Kiev venter i Champions League yderligere tre dage senere.

