Tror på comeback

Mens danske Martin Braithwaite havde travlt med at blive skadesfri, var hans arbejdsgiver i fuld sving med at finde nye kræfter til klubben.

Og nu strømmer det ind med konkurrenter til den danske landsholdsangriber.

Først var FC Barcelona på rov i Manchester City, hvor spanierne hentede Ferran Torres for knap en måned siden. Nu tyder alt på, at cheftræner Xavi Hernández har handlet i Premier League. Muskelbundtet Adama Traoré er tæt på at skrive under med Barça.

Set med danske briller kan det give bekymrende panderynker, at Xavi henter flere velkendte navne til den offensive kæde, der potentielt kan smide Braithwaite længere bag køen i kampen om spilletid.

Men den spanske fodboldekspert Luna Christofi spår forsat en lys fremtid for den 30-årige dansker. Hun lader sig ikke skræmme af de mange nyerhvervelser på Camp Nou.

- Jeg er fortrøstningsfuld, og det er jeg af én årsag. Han (Braithwaite, red.) har så stærk en indstilling. Han har hovedet godt skruet på, og derfor tror jeg på et comeback fra ham, fortæller en optimistisk Christofi til Ekstra Bladet.

Udover Torres og Traoré kæmper danskeren blandt andet med Memphis Depay, Luuk De Jong og Ansu Fati i den forreste kæde.

Adama Traoré skal kæmpe for sin plads i Barcelona, siger Christofi. Foto: Kürstein Benjamin

Vader ikke bare ind

Martin Braithwaite er netop tilbagevendt fra en skadespause på cirka fem måneder, hvor han senest fik minutter i stængerne, da Barcelona overraskende blev slået ud af Copa del Rey til Athletic Bilbao.

I La Liga er Xavis mandskab langt fra mesterskabskampen. Der er nemlig 15 point op til de evige ærkerivaler Real Madrid. Derfor ligner målet en top fire-placering, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

Derfor hentes altså nye kræfter til Barça, men ikke alle får en direkte billet til catalanske startellever.

Bliver Adama Traorés skifte tilbage til Spanien en realitet, skal den offensive fodboldspiller gøre sig fortjent til en startplads.

- Han kommer ikke bare hjem til Barcelona, vader ind og bliver fast mand. Det tror jeg simpelthen ikke.

- Det er ikke nemt at forlade landet, prøve noget helt andet og så komme hjem igen. Så enkelt er det ikke, afslutter Luna Christofi.

Traoré har tidligere tørnet ud for Barcelona, hvor han i 2013 debuterede i La Liga samt Champions League. Derefter rejste han til England for at spille for Aston Villa, Middlesbrough og i skrivende stund Wolverhampton.

Muskelbundtet Adama Traoré vil blive hentet fra Wolverhampton i Premier League. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

