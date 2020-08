Tryner Messi: Du koster 5,2 mia!

Den spanske liga har skåret igennem og givet FC Barcelona medhold i, at Messi fortsat har en vanvittig frikøbsklausul

Det var håbet hos Lionel Messi og potentielle kommende arbejdsgivere, at den lille argentiner ville kunne forlade FC Barcelona kvit og frit, fordi en klausul i hans kontrakt gav ham lov til det.

Det håb er nu væk.

Det er La Liga, der nu er trådt i karakter og har udsendt en pressemeddelelse, hvor man understreger, at FC Barcelona har retten på sin side og derfor fortsat kan kræve, at en potentiel køber (eller Messi selv for den sags skyld) skal hoste op med 5,2 milliarder kroner.

Det koster han ganske enkelt at købe fri af den kontrakt, der løber et år endnu.

Messi har ellers været af den overbevisning, at han frit kunne forhandle med en anden klub.

Og så tillader vi os at drage en stille konklusion: Lionel Messi kommer ikke fra FC Barcelona på denne side af 30. juni 2021. Selvom Manchester City er mere end almindeligt lun på ham, selvom man har Josep Guardiola som manager, og selvom man har alverdens med penge i klubkassen, så er 5,2 milliarder kroner trods alt for meget.

Især fordi man så for alvor vil komme i Financial Fair Play-klemme.

Opdateres