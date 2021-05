TV 2 flytter guldbrag: Afløser håndbold

Der er guldbrag på Camp Nou lørdag eftermiddag.

Atlético Madrid, der fører La Liga, kommer på besøg og møder et jagtende Barcelona-mandskab.

Kampen skulle oprindeligt være sendt på TV 2 Sport X, men bliver nu i stedet vist på TV 2's hovedkanal med kampstart klokken 16.15.

- Vi havde i virkeligheden programsat nogle håndboldkampe, der havde mulighed for at kunne gå i tre kampe, som skulle være afviklet på TV 2's hovedkanal, siger TV 2's sportschef, Frederik Lauesen, til Ekstra Bladet.

- I og med at vi manglede noget at sende fra cirka mellem klokken 16 og 18 på TV 2, da håndboldkampene begge blev afgjort efter to kampe, så var det oplagt at tage en fodboldkamp, der lå på samme tidspunkt.

Frederik Lauesen og TV 2 har rykket den spanske topkamp til hovedkanalen. Foto: Jens Wognsen/TV 2

TV 2 skulle have vist håndboldkampen mellem Aalborg og Skanderborg, men da Aalborg har sikret sig en plads videre, er det i stedet topkampen fra La Liga, der får pladsen på hovedkanalen.

- Grundlæggende ligger vores fodboldvarer på TV 2 Sport X og Play, og så en gang imellem flytter vi dem af forskellige grunde.

Martin Braithwaite er tilbage i Barcelona-truppen efter fire kampe på tribunen med en skade, og danske seere kan derfor se frem til en mulig jokerrolle til Braithwaite i guldbraget på Camp Nou.

- Det betyder klart noget. Vi var da lykkelige over, at Braithwaite kom til Barcelona og i virkeligheden har fået en noget større rolle, end de fleste havde snakket om.

Braithwaite og Barcelona-stjernerne bliver vist på TV 2. Foto: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Købte på perfekt tidspunkt

TV 2 købte i november 2019 rettighederne til Serie A og La Liga.

Få måneder senere var Christian Eriksen skiftet til Inter og Braithwaite til Barcelona.

- Det var ret heldigt. Det er ikke altid, man kan have lov til at være så heldig, siger Frederik Lauesen.

FC Barcelona vil med en sejr over Atlético gå forbi klubben og op på førstepladsen, men Real Madrid vil så selv kunne afgøre mesterskabet.

De har lige nu 74 point ligesom Barcelona, men er bedre indbyrdes og møder La Ligas firer, Sevilla, i morgen.

