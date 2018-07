Tv-bomben tikker! Ingen Messi eller Ronaldo på dansk tv

Det kan blive lidt af en ørkenvandring for fodboldglade danskere, hvis de forsøger at tune sig ind på kampene fra La Liga og Serie A, når de to stjernebesatte sydeuropæiske ligaer starter om mindre end en måned.

I skrivende stund har ingen danske tv-kanaler sikret sig rettighederne til at vise Messis tryllerier i Barcelona og Cristiano Ronaldos nye eventyr i Juventus.

Nordic Entertainment Group (tidligere kendt som MTG), der råder over Viasats sportskanaler, sikrede sig rettighederne fra sæsonen 2015/2016 til og med sidste sæson, men aftalen er endnu ikke fornyet, og derfor kan seere ikke føle sig sikre på spansk og italiensk fodbold på fladskærmen i den kommende sæson.

Det bekræfter Kim Mikkelsen, der er ansvarlig for sportsrettighederne hos Nordic Entertainment Group.

- Det er sådan i vores branche, at hvis vi har noget at fortælle om rettigheder, så fortæller vi det højt og gerne til markedet, men når vi ikke har noget at fortælle, så har vi egentlig ikke så meget at sige.

- Så du vil ikke nærmere ind på, hvorfor aftalen ikke er fornyet?

- Nej, det har du ret i. Det vil jeg ikke kommentere. Men jeg lover, at når vi har noget nyt at fortælle om rettigheder, så skal vi nok råbe, siger Kim Mikkelsen.

Det er dog ikke første gang, der er usikkerhed om rettighederne til de to ligaer. I 2015 blev de første to runder spillet uden tv-dækning i Danmark, inden Ekstra Bladet sendte tredje runde, og Viasat igen begyndte at sende kampene to måneder inde i sæsonen.

Premier League står stærkere

I sidste måned offentliggjorde Nordic Entertainment Group til gengæld, at man har fornyet retten til at vise Premier League, så aftalen gælder frem til sommeren 2022, og Kim Mikkelsen erkender også, at den engelske liga er mere attraktiv i forhold til at tiltrække de danske seere.

- Som udgangspunkt prøver vi jo kun at købe rettigheder, vi er tilfredse med. Og vi har da også været glade for dem som udgangspunkt. Men vi skal da også være ærlige at sige, at vi synes, at Premier League står markant stærkere end La Liga og Serie A, hvor La Liga nok står stærkere end Serie A i Danmark.

- Men Premier League er markant stærkere, så derfor var det vigtigt for os at forlænge den aftale. Og så har vi fået Bundesligaen. En liga med en del danskere og med moderne og næsten fyldte stadioner hver gang, siger Kim Mikkelsen.

I den tidligere aftale var det Nordic Entertainment Group (dengang MTG), der sikrede sig rettighederne til de tre ligaer, hvorefter de solgte en del af kampene videre til Discovery Networks, som derfor også har vist Premier League, La Liga og Serie A de seneste tre sæsoner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Discovery Networks angående rettighederne til La Liga og Serie A, men selskabet har indtil videre ikke sikret sig, at ligaerne kan ses på deres kanaler, der tæller 6'eren, Canal 9 og Eurosport.

Både Serie A og La Liga starter i weekenden 18./19. august.

