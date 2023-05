Tv-profil om dramatiske scener: - Fuldstændig vanvittigt

Søndag kunne FC Barcelona for 27. gang kalde sig spansk mester efter en 4-2-sejr over naboklubben Espanyol.

Men desværre var det noget helt andet, der stjal overskrifterne i minutterne efter slutfløjtet.

Hjemmeholdets fans stormede nemlig banen, så danske Anders Christensen og holdkammeraterne måtte flygte ned i spillertunnelen, der blev blokeret af vagter, så fansene ikke fulgte efter.

Videoer fra ESPN viser endda fans, der slipper forbi vagterne og ned i tunnelen efter stjernerne.

Viaplays Luna Christofi overværede ikke kampen på stadion, men så de dramatiske scener udspille sig fra en bar i Barcelona.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at man ikke kan fejre mesterskabet, jeg blev meget overrasket, fortæller hun til Ekstra Bladet fra en taxa i Milano.

Artiklen fortsætter under billedet...

Luna Christofi har arbejdet inden for fodboldverden i over 30 år. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Annonce:

Ydmygende

Sportsjournalisten Luna Christofi, som blandt andet dækker Champions League for Viaplay, er bosat i Spanien og har gennem en årrække opbygget et indgående kendskab til den spanske liga og i særdeleshed FC Barcelona.

Ifølge tv-profilen er der flere ting, der har udløst reaktionen fra de stormende Espanyol-fans.

Først og fremmest skal man forstå, at klubberne er glødende ærkerivaler, og kampen i går viste meget godt, hvordan klubberne står lige nu.

- Det er klart, at der er noget ydmygende ved, at FC Barcelona vælger at fejre mesterskabet i midtercirklen. Espanyol kan efter nederlaget meget vel ende med at rykke ned, så at se Barcelona-spillerne trigger helt sikker noget i de mest hardcore fans, siger hun og tilføjer:

- Samtidig er det jo to Barcelona-klubber, så der er også nogle politiske stridigheder, og så viser kampen jo meget godt, at de to klubber ikke har haft den samme udvikling. Det er FC Barcelona, der vinder mesterskaberne og Espanyol, der ikke rigtig kan følge med, fortæller hun.

Anders 'AC' Christensen spillede 74 minutter i kampen mod Espanyol. Foto: Andreu Dalmau/Ritzau Scanpix

Annonce:

Forventer stor straf

Andreas 'AC' Christensen har efterfølgende reageret på den voldsomme oplevelse.

- Jeg ser det ikke rigtig. Jeg ser bare, at nogen begynder at løbe og kalde os ind, og så tænker jeg, at det bare er af sted så hurtigt som muligt, fordi jeg ved, at det er et derby, og hvis der er grund til panik, så er det det, der sker, siger 'AC' til TV 2 Sport.

Samtidig har Espanyol været ude og undskylde episoden.

- Vi vil gerne undskylde for disse begivenheder over for hele fodboldverdenen. Det er ikke billedet af Espanyol, sagde administrerende direktør for Espanyol, Mao Ye, om episoden.

- Vi vil gøre alt for at udrydde scener som disse, så det ikke sker igen på vores stadion.

Luna Christofi fortæller, at reaktionerne i de spanske medier både både har været fordømmende og fuld af spekulationer

For hvad bliver straffen?

- Der kommer 100 procent en straf fra La Liga, og jeg forestiller mig, at der både kommer en økonomisk straf og en anden sanktion. Hvad den så bliver, det må tiden vise, siger hun og tilføjer.

- Billederne taler deres tydelige sprog, slutter hun.