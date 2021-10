TV-stjerne fyret efter brøler

- Han er mere sort end sit eget jakkesæt.

Kommentaren var ikke alene uheldig, den var direkte dum.

Og så udtalte den spanske tv-journalist Lorena González den, mens hendes mikrofon stadig var tændt.

Det var 8. september, og det var dagen, hvor Eduardo Camavinga blev præsenteret i Real Madrid. I et sort jakkesæt.

González dækkede det for kanalen RTVE, og det gik vist efter sigende helt fint. Lige indtil der var en pause, og hun kom med den nedsættende og racistiske udtalelse.

Hun fik omgående en irettesættelse med ordene:

- Hun viste mangel på respekt og er for upassende til et tv-program, lød det fra tv-stationen et par dage efter.

Her ses Camavinga i selskab med blandt andre Real Madrid-præsident Florentino Pérez ved præsentationen.

Selv kommenterede González det på de sociale medier og skrev blandt andet:

- Jeg forstår og ved, at i disse følelsesladede tider, vi går igennem, selvom jeg mener, tingene er blevet for radikaliserede og politiserede, har medierne et endnu større ansvar for at bekæmpe racisme og enhver form for uretfærdig ulighed.

Nu har man valgt at tage skridtet videre på RTVE og fyre den ellers populære vært.

Det har González selv fortalt til radiostationen Radio Marca.

- Jeg kunne ikke selv være mere mod racisme. Det var en fejl, og jeg har også undskyldt. Nu har det så fået nogle alvorlige konsekvenser.

- Jeg er ikke en martyr, men det har fået den konsekvens, at jeg stopper med umiddelbar virkning hos TVE, fortæller hun til Radio Marca.

Hun tilføjer, at hun også har taget den med Camavinga.

- Jeg havde en lang og ærlig snak med Camavinga, og han fortalte mig, at han ikke på noget tidspunkt har følt sig fornærmet. Jeg har været vært i 11 år og altid forsøgt at udføre mit arbejde med den største respekt. Ingen har foræret mig noget. Ja, jeg begik en fejl, men det skal ikke være noget, der skal stoppe en hel karriere, siger hun.