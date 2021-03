TV2 beklager afbrudt storkamp

TV2-sportschef Frederik Lauesen beklager, at de seere, der sad vågne i nat for at følge Sevilla-derbyet kun fik lov at se 67 minutter

Der var indkast til Sevilla, kommentator Morten Glinvad fortalte om den netop indskiftede Oliver Torres, og kampuret tikkede op på 67.27.

Lige dér klokken 02 om natten med 23 minutter plus tillægstid tilbage af det store Sevilla-derby mellem Sevilla FC og Real Betis, så blev signalet afbrudt på TV2 SportX.

I stedet kørte nogle reklamer, og så begyndte man at sende tennis, mens tv-seerne kunne ærgre sig over at have siddet oppe til kampen, der blev spillet klokken 21.00, men først sendt på flow-tv med kampstart 00.40.

TV2's sportschef Frederik Lauesen ærgrer sig over forløbet og lægger sig fladt ned.

- Vi beklager, at der er sket en afviklingsfejl.

- I forbindelse med, at kampen blev genudsendt, for den blev jo sendt direkte på TV2 Play, er der desværre sket en opmålingsfejl i systemet, siger Lauesen til Ekstra Bladet.

- Det er en teknisk fejl, og det er heldigvis ikke noget, der sker særligt ofte. Det er drønærgerligt, men der er ikke så meget at gøre ved det.

TV2 har i mange år været kendt for at være hjemmebane for håndbold og cykling, men man prioriterer bestemt også fodbolden.

- Som det har været fremme, så opruster vi fodboldredaktionen. Til sommer starter vi med at sende fra Europa League og Conference League, og fra næste år sender vi også landsholdet, og vi sender direkte fra La Liga og Serie A, så vi gør, hvad vi kan.

- At der lige har været en svipser her, det kunne lige så godt have været med håndbold, ishockey eller noget tredje, for det var en teknisk fejl, og det handler ikke om prioriteter, siger Lauesen.

TV2 får snart ny fodboldredaktør, som det kan læses her.

Sportschef Frederik Lauesen på Kvægtorvet i Odense, hvor TV2 SportX har hjemme. Foto: Jens Wognsen/TV2

Og det handler heller ikke om at nedprioritere fodbolden, at Sevilla-derbyet blev sendt om natten.

- Vi havde jo live på Milan-Napoli, og den kamp, vurderede vi, havde en bredere appel, siger Lauesen.

Heldigvis for TV2 blev Sevilla-derbyet afbrudt ved stillingen 1-0 til Sevilla, og det endte også med at blive kampens resultat, så det var ikke, fordi seerne gik glip af afgørende mål.

- Det kan vi jo så kun være glade for, men det må selvfølgelig ikke ske, siger Lauesen.

Allerede i aften klokken 21 viser TV2 SportX igen spansk fodbold, når Barcelona kan spille sig ind i guldkampen, hvis de slår det suveræne bundhold SD Huesca.

Her bliver kampen vist live, og seerne kan formentlig se frem til at få mere end blot de 67 minutter, det blev til i Sevilla-derbyet.

