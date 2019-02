Tvivlsom til El Clasico: Messi skadet mod Valencia

Superstjernen Lionel Messi blev lørdag ramt af en skade i FC Barcelonas 2-2-kamp mod Valencia i den spanske liga.

Barcelona-træner Ernesto Valverde oplyser efter kampen, at Messi havde fortalt ham, at han følte "et lille problem".

Dermed risikerer Barcelona at måtte undvære lørdagens tomålsskytte på onsdag, hvor storklubben møder Real Madrid i den første af to pokalsemifinaler i Copa del Rey.

- Der er noget, der generer ham, men nu må vi vente og se, hvad lægerne siger.

- Jeg tror ikke, at det er slemt, siger Ernesto Valverde ifølge AP.

Træneren kan ikke fortælle mere specifikke detaljer omkring skaden.

Midtbanespilleren Carles Alena krydser fingre for sin målfarlige holdkammerat, der scorede til 1-2 og 2-2 og dermed sikrede Barcelona det ene point mod Valencia.

- Lad det ikke være alvorligt. Vi håber, at han er tilbage i fuld form på onsdag, siger han.

Barcelona spiller første semifinale mod Real Madrid i Copa del Rey på onsdag, og spanske medier stiller spørgsmålstegn ved stjernens deltagelse i El Clasico.

