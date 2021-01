Ude i tre måneder

FC Barcelona har nu fundet ud af, hvor længe klubben må undvære den brasilianske kreatør Coutinho.

Lørdag skriver klubben på Twitter, at brasilianerens meniskoperation var vellykket, og at han forventes at være ude i cirka tre måneder.

Dermed kan Martin Braithwaites konkurrent og holdkammerat tidligst komme i kamp igen i slutningen af indeværende sæson.

- Det er ærgerligt, at vi må undvære Coutinho i tre måneder, når vi også har mange andre spillere ude. Han har været en vigtig spiller for os, og nu må vi vente på, at han er kommet sig 100 procent, siger Koeman på et pressemøde.

I tirsdags humpede Coutinho fra banen i Barcelonas kamp mod Eibar, og dagen efter kunne Barcelona berette, at en operation var påkrævet. På det tidspunkt havde klubben dog ingen tidshorisont for et muligt comeback.

Brasilianeren er aldrig blevet nogen stor succes i Barcelona efter skiftet fra Liverpool i 2018. I sidste sæson blev han lejet ud til Bayern München, men i denne sæson er han tilbage i Barcelona.

På tværs af alle turneringer har han lavet tre mål i 14 kampe i denne sæson.

Den første af de mange kampe, som Coutinho går glip af, spilles søndag aften. Her skal Barcelona møde bundproppen Huesca på udebane i La Liga.

I den kamp må Barcelona også undvære forsvarsprofilen Samuel Umtiti, der har maveproblemer. Til gengæld er superstjernen Lionel Messi tilbage i truppen, efter at han var fraværende i kampen mod Eibar.