Udeblev fra Real-fejring: - Absolut foragt

Real Madrid sikrede sig lørdag det spanske mesterskab for 35. gang i klubbens historie. Det skete efter en sikker 4-0-sejr over Espanyol, hvorefter de glade festligheder på banen kunne sættes i gang.

Her var der topspillere som Benzema og mindre vigtige på banen, ligesom der var koner og kærester og børn og andet familie. Men hvem var det der manglede af alle? Gareth Bale. Og det fravær er noget, som møder kritik i det spanske.

Det kommer blandt andet fra den tidligere Real-spiller Hipolito Rincon, som ifølge den spanske sportsavis AS peger på, at sådan noget slet ikke går.

- Som Real Madrid-spiller sårer Bale mig meget. Det er absolut foragt. Det du er, det er du for Real Madrid. At sige, at din ryg gør ondt i dag, lyder det fra Rincon, som stopper sig selv i sætningen.

Journalisten Herráez fra førnævnte avis slår desuden fast, at det er den eneste spiller, som ikke er til stede fra Real Madrid, ligesom han har fået bekræftet, at den walisiske offensivspiller ikke engang er på stadion.

Gareth Bale har ikke fået spilletid for Real Madrid i de fem seneste kampe. Sidste gang han var på banen var i de sidste 17 minutter mod Getafe.

Sejren over Espanyol kom efter, at man havde sparet Benzema fra start.

