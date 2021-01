Udset til jokerrolle

Onsdag aften kan du se Braithwaite og Barcelona i Copa del Rey eksklusivt hos Ekstra Bladet+

Christian Eriksen blev den store helt, da han kom ind for Inter og scorede et fremragende mål mod AC Milan tirsdag.

Hans danske landsholdskollega får samme mulighed onsdag aften, når FC Barcelona møder Rayo Vallecano i Copa del Rey.

Martin Braithwaite begynder på bænken, skriver de to velinformerede Barcelona-aviser El Mundo Deportivo og Sport.

Det skyldes, at Lionel Messi er tilbage fra karantæne, og cheftræner Ronald Koeman derfor igen kan gøre brug af sine foretrukne offensive stjerner.

Det er lige nu Griezmann, Dembélé, Pedri og Messi.

Braithwaite er dog som ofte tidligere udset til at være første offensive indskiftning.

Danskeren er udset en jokerrolle. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Ronald Koeman har taget ved lære af Atlético Madrid og Real Madrids tidlige exit mod lavere rangerede hold og vil derfor stille i stærkeste opstilling mod Vallecano fra næstbedste række.

Andenmålmand Neto er dog foretrukket ifølge aviserne, da det er traditionen i storklubben, at reserven står i pokalturneringen.

Satser på Copa del Rey

Koeman blev på pressemødet inden kampen spurgt ind til, hvor meget klubben prioriterer Copa del Rey sammenlignet med La Liga, hvor Barcelona har ti point og en kamp mere op til Atlético.

- Vi forsøger at kæmpe med om alle titler, men vi skal også være realistiske omkring Atléticos forspring, og den form de er i.

- Så længe det er muligt, kæmper vi for det, men Copa del Rey er en kortere turnering med færre kampe, og vi spiller for at vinde den, siger han ifølge Marca.

