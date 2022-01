Udskældt angriber stanger Barcelona til sejr

Han er ikke populær blandt FC Barcelonas fans, men søndag aften spillede Luuk de Jong en solid kamp og scorede det mål, der sikrede den fallerede storklub en sejr over Mallorca.

Barcelona måtte dog kæmpe hårdt for de tre point. Mallorca var stærkest i slutfasen, men gæsterne sled sig til en smal 1-0-sejr i La Liga.

Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet diskede op med en kæmpe redning i overtiden og blev sammen med Luuk de Jong altafgørende for Barcelona.

Det var særdeles tiltrængt, at den udskældte hollænder i angrebet trådte i karakter. Barcelona er nemlig hårdt ramt af coronasmitte og skader til flere af holdets profiler.

Folk som Sergio Busquets, Jordi Alba, Memphis Depay og Ansu Fati var alle ude, og Luuk de Jong var den eneste reelle angriber tilbage i truppen.

Cheftræner Xavi var blandt andet nødsaget til at stille med blot 17-årige Ilias Akhomach som en del af fronttrioen. Han fik sin anden førsteholdskamp.

Ikke desto mindre lykkedes det altså Barcelona at få fuld gevinst. Med sejren kravler klubben op på femtepladsen.

Der var ikke lagt op til noget festfyrværkeri fra det reserveramte Barcelona-mandskab, og Luuk de Jong var faktisk det klart mest opløftende bekendtskab i første halvleg.

Efter 29 minutter skovlede han bolden på stolpen efter en fin stikning, og under et minut senere bankede han den på overliggeren med et akrobatisk saksespark.

Kort før pausefløjt fik hollænderen hul på bylden. Ved bageste stolpe steg han op til et indlæg fra højre og headede kuglen i nettet til 1-0.

Anden halvleg var ikke just noget festfyrværkeri. Mallorca kom noget bedre med, end det var tilfældet i første halvleg, og hjemmeholdet havde et par fine muligheder.

Barcelona agerede ved flere lejligheder febrilsk i defensiven, når Mallorca for alvor pressede på. Det var tydeligt, at der manglede indbyrdes aftaler på det stærkt decimerede Barcelona-mandskab.

Gæsterne var i slutfasen ude i et regulært forsvar af deres føring, og mens Xavi fægtede med armene på sidelinjen, blev Marc-André ter Stegen anden halvlegs store Barcelona-helt.