Uenighed om Braithwaite

Martin Braithwaite skiftede for halvanden uge siden til den spanske gigant FC Barcelona, og få dage senere fik han debut, da han blev sendt på banen i opgøret mod Eibar. Nu kan han få sin første kamp fra start.

Det bliver i det legendariske El Clasico-opgør mod Real Madrid. Det er i hvert fald, hvad de fleste af de spanske sportsaviser peger på. De to Barcelona-baserede sportsaviser Mundo Deportivo og Diario Sport mener, at han kommer med i et tremandsangreb sammen med Lionel Messi og Antoine Griezmann.



Braithwaite er faldet godt til i klubben. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Det samme mener AS, mens den store sportsavis Marca er mere usikker. De mener i stedet, at Braithwaite skal en tur på bænken, mens Arthur i stedet kommer ind for at styrke midtbanen i en 4-1-2-1-2-opstilling.

Marca slår dog også fast, at når det kommer til Braithwaite, så er han det helt store spørgsmål i forbindelse med Barcelonas startopstilliing. Derfor udelukker de ikke, at det kan ende med, at Barcelona-træner Quique Setien ender med at give danskeren chancen fra start.



Der var store smil til træningen. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Her bliver der peget på, at Braithwaites professionelle tilgang og gode præstationer i forbindelse med både træning og indhoppet mod Eibar har imponeret klubben.

Derudover har han gode erfaringer mod Real Madrid, da han scorede målet i Leganes' 1-0-sejr over Real Madrid i Copa del Rey på Santiago Bernabeu, som aftenens kamp skal spilles på denne gang.

Kampen mellem Real Madrid og Barcelona spilles søndag aften klokken 21, og den sendes direkte på TV 2 Sport X.

