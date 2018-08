Uhyggelig plan: Terrorister ville angribe Barcelona-kamp

Camp Nou var mål for de terrorister, der angreb Barcelona i august sidste år

Oplysninger på en mobiltelefon afslører ifølge den spanske avis El Periódico, at terrorister planlagde et angreb mod FC Barcelonas hjemmebane Camp Nou under sidste sæsons åbningskamp mod Betis 20. august.

Angrebet blev planlagt af de samme terrorister, som 17. august dræbte 14 og sårede 133 ved at torpedere en menneskemængde på Ramblaen i hjertet af den catalanske by.

Islamisk Stat tog senere ansvaret for angrebet.

Politiet forhindrede dog en større katastrofe på Camp Nou, da de i en større aktion dræbte fem af terroristerne dagen efter terrorangrebet på Ramblaen.

Barcelona-spillerne markerede terrorangrebet på Ramblaen inden kampen mod Betis. Nu viser det sig, at den pågældende kamp også var i kikkerten hos terroristerne. Foto: AP

Oplysninger om eksplosion og indgange

Ifølge avisen fandt man efterfølgende oplysninger på en af terroristernes mobiltelefoner, som indikerede at Camp Nou, der har en kapacitet tæt på 100.000, var mål for et angreb.

Det skulle angiveligt være udført ved hjælp af blandt andet eksplosioner, som det også blev forsøgt i det mislykkede angreb på det franske stadion Stade de France under en venskabskamp mellem Frankrig og Tyskland i 2015.

På mobiltelefonen var der også information om, hvilke indgange der skulle benyttes for at få adgang til det ikoniske stadion.

De spanske myndigheder har endnu ikke kommenteret avisens oplysninger.

Yderligere angreb

Angrebet på Ramblaen og det planlagte angreb på Camp Nou var ikke de eneste i og omkring Barcelona i dagene omkring 17. august sidste år.

Dagen inden angrebet på Ramblaen skete der en eksplosion i Alcanar, mens der otte timer efter angrebet også kørte terrorister ind i en menneskemængde i byen Cambrils nær Barcelona.

