Under kniven - nu er der godt nyt

Braithwaites knæskade er skrækkeligt timing for både ham og Barcelona, lyder det fra sportschef Allan Olsen.

Landsholdsspilleren Martin Braithwaite har været under kniven for at få bugt med den knæskade, der har holdt ham ude af spillet i de seneste uger.

Det oplyser FC Barcelona på sin hjemmeside.

- Martin Braithwaite har gennemgået en vellykket operation for en patellofemoral skade (i området mellem knæskallen og lårbensknoglen) i det venstre ben, skriver klubben.

Barcelona angiver ikke nogen tidshorisont på, hvornår den 30-årige vestjyde kan være tilbage på fodboldbanen.

Martin Braithwaite var senest på banen 29. august mod Getafe. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Tidligere på ugen skrev avisen Sport, at skaden og operationen vil holde Braithwaite ude i tre til fire måneder.

Den danske angriber nåede tre kampe for den catalanske storklub i denne sæson, inden han blev bremset af skaden.

Han indledte med to scoringer og et måloplæg i sæsonpremieren mod Real Sociedad. Siden var han i startopstillingen mod Athletic Bilbao og efterfølgende mod Getafe 29. august, som er hans seneste kamp.

Han måtte melde afbud til det danske landsholds kampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

I første omgang håbede landstræner Kasper Hjulmand at få Braithwaite med undervejs i samlingen. Men skaden viste sig altså værre end først antaget.

Rasende: Kan være slut efter tre kampe