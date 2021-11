Unik velkomst: - Jeg får gåsehud

Disciplin bliver en vigtig faktor for Xavi Hernandez, når han skal forsøge at få FC Barcelona ud af den aktuelle krise.

Det fortæller den nye træner, der mandag blev præsenteret i storklubben.

- Vi er nødt til at starte med nye regler, som vil være strenge. Det er ikke et spørgsmål om at være hård, det handler om at have normer, siger Xavi Hernandez på pressemødet mandag.

- Da vi havde normer i omklædningsrummet, var tingene gode. Når vi ikke havde, gik det dårligt. Så vi skal have orden. Og være professionelle, tilføjer han med henvisning til, da han selv spillede i klubben.

Der gik hektiske døgn forud for pressemødet, inden 41-årige Xavi Hernandez kunne kalde sig Barcelona-træner.

Først skulle hans frikøbsklausul hos Al Sadd udløses.

Aftalen kom først helt i stand lørdag, og mandag blev han så præsenteret foran tusinder af fans på Camp Nou, hvor Xavi Hernandez som spiller havde hjemmebane fra 1998 til 2015, inden han sluttede karrieren i Al Sadd.

- Tak, alle sammen. Jeg ønsker ikke at blive følelsesladet, men det bliver jeg. Jeg får gåsehud, siger Xavi til fansene.

- Dette er den største klub i verden, og jeg vil arbejde hårdt for at nå dens forventninger. Barcelona kan ikke acceptere uafgjort eller nederlag. Vi skal vinde alle kampe.

Det sidste har Barcelona langtfra gjort i denne sæson. Klubben ligger blot nummer ni i La Liga med 17 point for 12 kampe, og den dårlig sæsonstart kostede Ronald Koeman trænerjobbet.

Nu skal Xavi så forsøge at rette op på skuden.

- Jeg kommer forberedt. Min dna har ikke ændret sig. Vi skal tage ansvaret, have bolden, skabe muligheder og være intense. Vi har en mission om at redde de ting, der er gået tabt, lyder det fra Xavi.

I denne uge er der landskampspause, så Barcelonas næste opgave er lokalopgøret mod Espanyol 20. november.