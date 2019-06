United afviser Barcelona igen og igen

De seneste bulletiner gør i retningen af, at Matthijs de Ligt havner i Juventus.

Ajax’ mega-hypede forsvarsspiller er rygtet til så godt som alle klubber med en vis pondus på det europæiske kontinent det seneste halve års tid, men Champions League-vinderne fra…ja, 1996 var vist seneste gang, de vandt, står nu forrest i køen.

Det var egentlig FC Barcelona, troede de selv. Men de Ligts ændrede fokus betyder, at de derfor er begyndt at afsøge terrænet for en anden midterforsvarer, der kan styrke geledderne.

I forvejen befolkes det centrale forsvar af Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Gerard Piqué og Thomas Vermaelen.

Mens Vermaelen grundet skader bare aldrig er trængt igennem på Camp Nou, og Piqué nærmer sig sidste omgang i manegen, må det ventes at både Umtiti og Lenglet på henholdsvis 25 og 24 år har adskillige sæsoner foran sig i klubben.

Læs også: Se også: Transfer-drama: Real Madrid-spiller kan blokere for FCN-komet

Og nu skal svenske Lindelöf være supplementet til de to franskmænd, mener man på Camp Nou.

Det er Barcelona-sportsavisen Mundo Deportivo, der bringer historien på bane onsdag.

Men samtidig skriver den oftest velunderrettede avis, at det bliver svært for catalonierne at overbevise Manchester United om, at de skal give slip på Lindelöf.

De to klubber har været i kontakt ad flere omgange det seneste stykke tid, men hver gang har svaret været nej fra engelsk side. For mens han fik en vanskelig start på tilværelsen i England for snart to år siden, er Victor Lindelöf gået hen og blevet noget nær folkekær på de breddegrader det seneste års tid.

Den skuffende sæson for Manchester United og manglende udsigt til at spille Champions League kan dog være medvirkende til, at Lindelöf selv kunne være interesseret i at skifte. Samtidig har United meldt sig i kampen om Leicesters profil Harry Maguire, selvom bysbørnene fra City nok render med ham.

Victor Lindelöf blev af United hentet i portugisiske Benfica i 2017. Hans kontrakt gælder til 30. juni 2021.

Læs også: Se også: Giganter slås om ham: Nu kan han skrive historie

Læs også: Se også: Kæmpe VM-farce: Spillere i tårer stoppede kampen

Læs også: Se også: Tidligere fodboldstjerne anholdt for kæreste-vold

Listige kneb og gode fifs: Sådan vinder du Tour Manager

Far blev dræbt og onkel er storrøver: - Jeg har ét mål

Store klubber står i kø: Vild interesse for de unge danskere

Tidligere Brøndby-spillers møde med vilde fans: - De kom ud af ingenting