United-stjerne er på Zidanes ønskeliste

I sommer var han styrmanden på den franske midtbane, der sikrede VM-guldet i Rusland. Til daglig er det de røde djævle fra Manchester United, der nyder godt af den franske kreatør.

Men i næste sæson kan det meget vel blive Real Madrid, der kan få gavn af Paul Pogbas sublime teknik.

Med Zidanes hjemkomst er der varslet storindkøb for 'Los Blancos' efter en ekstremt skuffende sæson, hvor man ikke for alvor har spillet med om de store trofæer. Den spanske spanske avis Marca kunne lørdag bringe en historie om, at Real Madrid har så godt som sikret sig Chelsea belgiske superstjerne Eden Hazard fra næste sæson.

Med den handel hjemme sætter Zinedine Zidane ifølge Marca nu alt ind på at hente landsmanden Pogba til den spanske hovedstad.

Den tredobbelte Champions League-vinder holder ikke igen med roserne, når det kommer til 26-årige Pogba.

- Jeg kan virkelig godt lide Pogba. Han er en anderledes spiller, der giver en masse til sit hold.

- Der er få spiller, der bidrager ligeså meget, som han gør, siger Zinedine Zidane ifølge Marca.

Paul Pogba har leveret 14 mål og 11 oplæg i 39 kampe for Manchester United i denne sæson. Foto: Ritzau Scanpix.

Det kan dog blive vanskeligt for Madrid-klubben at hente den driblestærke franskmand til Spanien. Manchester United oplyste for nogle uger siden, at hverken Paul Pogba eller Marcus Rashford var til salg i det kommende transfervindue.

Det, der taler for, at Paul Pogba kan ende i Madrid, er, at han selv er vældig interesseret i at skifte. Ved et pressemøde i marts måned svarede Pogba meget ærligt på et spørgsmål om Real Madrid.

- Som jeg altid har sagt, så er Real Madrid en drøm for alle. Det er en af de største klubber i verden. Der er også Zidane som træner, og det er en drøm for alle, der holder af fodbold, lød det fra Paul Pogba.

Pogba er i øvrigt repræsenteret af super-agenten Mino Raiola, som er manden bag store transfers for spillere som Zlatan Ibrahimovic og Mario Balotelli.

Real Madrid sætter ifølge Marca sin lid til, at Raiola kan få United til at ændre mening og er derudover indstillet på, at det vil koste mindst 120 millioner euro (ca. 900 millioner kroner) at gøre Paul Pogba til en 'galactico'.

Pogba er dog stadig United-spiller, når de onsdag hjemme tager imod Real Madrids ærkerivaler FC Barcelona i Champions League.

