Ups: Real-stjernen gjorde i bukserne midt under kampen

Real Madrids forsvarsstjerne Sergio Ramos kan fortælle storslåede historier om titler og afgørende scoringer, men nu kan han - hvis han har tilpas med selvironi - også fortælle historien om dengang han måtte forlade banen i fem minutter efter et mindre 'uheld'.

Spanieren måtte nemlig sprinte fra banen med lidt over et kvarter igen af kampen mod Eibar, og det var naturen, der kaldte.

Træner Zinedine Zidane kunne have skånet sin spiller - og omverdenen for den sags skyld - for detaljerne, men de er som følger:

- Han sked lidt i bukserne, siger franskmanden med et stort grin.

- Han var nødt til at gå på toilettet og så komme tilbage.

Foto: AP

Heldigvis for Real Madrid kostede Ramos' exit ikke, og i slutfasen kunne Cristiano Ronaldo endda sikre sejren med endnu en scoring.

Efter 84 minutter udnyttede portugiseren et godt indlæg fra backen Dani Carvajal og gjorde det til slutresultatet 2-1. Stjerneangriber scorede dermed for syvende kamp i træk.