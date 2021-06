Usædvanligt Messi-tilbud: Ti år!

Lionel Messi har kontraktudløb denne sommer, og efter at den argentinske superstjerne sidste sommer prøvede at komme væk fra FC Barcelona, har der været en masse rygter om hans fremtid.

Det er endnu uvist, hvor den snart 34-årige Messi fortsætter karrieren, men ifølge spanske TV3 har han fået et noget usædvanligt kontrakttilbud fra FC Barcelona.

Der er nemlig tale om en kontrakt, der ifølge mediet vil gælde for de kommende ti år - altså helt indtil 2031. Såfremt Lionel Messi takker ja til tilbuddet, vil han først have kontraktudløb igen, når han er 44 år gammel.

Messi var nede og stemme til præsidentvalget i klubben i foråret.

Alle ti år er dog ikke som spiller i FC Barcelona. I stedet vil den være delt op i tre forskellige etaper.

Først vil Messi fortsætte to år som spiller i den spanske storklub, og så vil han rykke til USA og spille i yderligere tre år for en endnu unavngiven klub, mens han skal være Barcelonas ambassadør i landet. De sidste fem år af kontrakten vil han være tilknyttet FC Barcelonas fodboldafdeling.

Klubpræsident Joan Laporta har flere gange erklæret, at han vil sørge for, at Lionel Messi bliver i den spanske storklub, og det ønske skal kontraktudspillet altså hjælpe med at realisere.

33-årige Lionel Messi har spillet hele sin karriere i FC Barcelona og har scoret utrolige 672 mål på 778 kampe.

