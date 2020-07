Uskyldig Braithwaite betaler høj pris

Cheftræner Quique Setién vil gerne bruge danskeren, men han risikerer at blive ofret i et lurvet spil, siger Luna Christofi

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her.

Det catalanske galehus!

Sjældent har FC Barcelona levet så heftigt op til sit øgenavn som netop nu, da holdet efter blot at have hentet seks point i de seneste fire kampe er tæt på at spille den spanske titel direkte ind i Real Madrids bugnende pokalmontrer.

Der har været fyringer på direktionsgangen, bestyrelsesmedlemmer er styrtet på de bonede gulve, og nu er omklædningsrummets sværvægtere med Lionel Messi og Luis Suárez i spidsen også raget direkte i krig med cheftræner Quique Setién og hans stab.

Luna Christofi har fulgt spansk fodbold i årevis, og Viasat-eksperten – på vej til Formel 1-løb i Østrig – har sjældent set noget lignende:

- Det sejler! Det gør det på alle niveauer, og det har det gjort i lang tid. Rent sportsligt er der en åbenlys splittelse i truppen mellem toneangivende spillere og trænerstaben, og jeg har i dag i en af de spanske aviser set fotos, der er meget sigende for situationen, siger Luna Christofi.

Quique Setién er med garanti ikke cheftræner i Barcelona næste sæson - og han kan ryge ud af jobbet længe inden. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

- Efter en drikkepause i kampen mod Atlético Madrid tirsdag aften står gæsterne fra Madrid tæt sammen og brøler, inden spillet bliver genoptaget. Barcelona-spillerne står langt fra hinanden i det, man vist roligt kan kalde helt sikker corona-afstand. Det billede siger meget om de to trupper, siger Luna Christofi.

En videosekvens fra kampen i Vigo i lørdags afslører, at Lionel Messi demonstrativt vender ryggen til Eder Sarabia, der er Quique Setiéns højre hånd. Argentineren afviser ovenikøbet assistenttræneren to gange og nægter at lytte til ham.

- Sarabia er mildt sagt kolerisk, og jeg har længe undret mig over, at de spanske medier ikke har beskæftiget sig mere seriøst med ham og hans rolle. Han passer helt tydeligt ikke til truppen, og det gør cheftræneren heller ikke. Ansættelsen af ham er bare en af mange fejl, klubben har begået i denne sæson, siger Luna Christofi.

Bliver han fyret, inden de sidste fem kampe er spillet?

- Det kan jeg ikke afvise, og jeg kan bestemt ikke forestille mig andet, end at han og hans team er væk, når sæsonen er slut. Nu er Ronald Koeman også blevet spottet i Barcelona, og i disse coronatider er der jo ikke nogen, der er et sted, uden at der er en grund til det, konstaterer Luna Christofi.

Martin Braithwaite på vej ind i en ophidset diskussion mellem Sergio Busquets og Sevillas Fernando. Foto: CRISTINA QUICLER/AFP/Ritzau Scanpix

Situationen i klubben kan desværre legende let komme til at gå ud over Martin Braithwaite, der blev hentet af netop Setién – men på det seneste ikke har fået meget spilletid. Vestjyden kom slet ikke i aktion mod Atlético Madrid og risikerer at blive en af dem, der må betale prisen for uroen.

- Setién har åbenbart besluttet sig for, at han ikke vil bruge Griezmann, og jeg tror bestemt, han meget gerne ville lade Braithwaite spille meget mere, end det er tilfældet. Men der er meget politik i spansk fodbold, og cheftræneren skal manøvrere i mediespillet, hvor han forsøger at please pressen ved at bruge den unge catalanske stortalenter.

- Det betyder nok, at Martin ikke får chancen og bliver ofret i det spil. Han har ellers gjort alt til UG, han har holdt sig i topform under coronapausen, og han har været formidabel i forhold til medierne. Han har gjort det så flot, sagt kloge ting og gjort alt, hvad han kunne, siger Luna Christofi.

- Derfor er det også så brandærgerligt, hvis krisen og spillet omkring den kommer til at ramme ham!

Se også: Messi-episoden alle snakker om

Se også: Krisemøde!

Se også: Sandheden om mystisk kæmpe-handel