Utilfreds Madrid-stjerne: - Slet ikke rimeligt

Det lykkedes ikke Real Madrid at slippe af med Gareth Bale i transfervinduet.

Den 30-årige waliser er stadig i den spanske hovedstad, og selvom han nu får spilletid, er han ikke specielt tilfreds med tilværelsen.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er en glad spiller, men jeg spiller, og når jeg spiller, er jeg professionel og giver alt, uanset om det er for klub eller land, siger den walisiske stjerne i et stort interview med Sky Sports.

Det var ventet, at Bale ville forlade Real Madrid i løbet af sommeren, men et skifte til Kina gik i vasken, og den spanske storklub slap ikke af med den dyre waliser, der bestemt ikke er blandt træner Zinedine Zidanes favoritter.

Bale er blevet heftigt kritiseret i Spanien, men selv mener han ikke, at det er rimeligt, at han skal tage så mange tæsk for Real Madrids dårlige 2018/19-sæson.

- Jeg blev gjort mere til syndebuk end de fleste andre. Jeg tager det med et gran salt, selvom det slet ikke er rimeligt.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at slutningen af sidste sæson var vanskelig - ikke kun for mig, men for holdet, siger den tidligere Tottenham-spiller, der forudser mere turbulens i Madrid:

- Jeg er sikker på, at der vil komme meget mere, men det er mellem mig og dem. Vi må komme frem til en eller anden form for afklaring.

Gareth Bale har været i Real Madrid siden 2013 og har kontrakt frem til sommeren 2022. Så længe er der dog ingen, der regner med, at han bliver på Bernabéu.

Walsieren er dog startet inde i alle tre ligakampe i denne sæson. Han scorede senest to gange i opgøret mod Villarreal, hvor han også blev udvist.

