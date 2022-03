Utrolig rekord: Vipper legende af pinden

Karim Benzema har tur i den for tiden.

I sidste uge sparkede han på egen hånd Paris Saint-Germain ud af Champions League med et lynhurtigt hattrick, og mandag aften var han på spil igen, da Real Madrid sikkert vandt 3-0 på Mallorca.

Den 34-årige bomber måtte godt nok nøjes med to mål, men det sikrede ham alligevel titlen som den mest scorende franskmand nogensinde i professionel fodbold.

Med 413 scoringer er han alene i spidsen efter at have delt æren med Thierry Henry en uges tid. Arsenal-legenden nåede 411 mål i sin karriere, som sluttede i 2015.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Karim Benzema har for alvor bevæget sig ud af Thierry Henrys skygge. Her er de i aktion for Frankrig under en VM-kvalifikationskamp i 2010. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

309 af Benzemas mål er scoret i Real Madrid-trøjen, mens de resterende 66 klubmål er fra Lyon-tiden. Dertil har han 36 landskampsmål, som kunne være langt flere, hvis han ikke havde været bandlyst i flere år på grund af en alvorlig afpresningssag, som han for nylig blev kendt skyldig i.

Real Madrid-anføreren, som med 22 mål er suveræn topscorer i La Liga, har brugt 834 kampe på at nå de 413 mål. Et noget bedre målsnit end Thierry Henry, der måtte spille 914 kampe for at nå sin måltotal.

Henry kan dog stadig glæde sig over at være den mest scorende på det franske landshold. Her mangler Benzema stadig 15 mål for at nå Henrys 51.

Karim Benzema kan udbygge den franske rekord søndag aften, når Barcelona gæster Santiago Bernabeu - og med en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023, må man formode, at han lægger endnu mere afstand til de øvrige franske målslugere.

