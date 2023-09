Utrolig start: Ustoppelige Bellingham redder Real Madrid

Efter tre udesejre til at indlede sæsonen på skulle Real Madrids fans endelig forkæles med en sejr på hjemligt græs, da Bernabeu efter renovering endelig var klar til fodbold.

Et hårdtarbejdende og hårdt tacklende Getafe-hold var tæt på at forpurre festen, men i overtiden sikrede Real Madrids nye talisman Jude Bellingham sejren med målet til 2-1.

Dermed har hovedstadsklubben maksimumpoint efter fire kampe. Og Bellingham har scoret i alle kampene.

Første halvleg var æstetisk en frygtelig omgang fodbold. Fuldstændig som Getafe gerne ville have det.

De var kommet med samme taktisk oplæg, som skaffede en nullert mod FC Barcelona i premiererunden. Spil hårdt og slå alt, hvad der hedder kamprytme i stykker.

Annonce:

Samtidig var Fran Garcia på Real Madrids venstre back i gavehumør. Efter 11 minutter fejlede han en tilbagelægning, som Borja Mayoral kunne opsnappe. Han driblede forbi Kepa i Real Madrid-målet og gjorde det til 1-0.

Rodrygo og resten af Real Madrids offensiv havde en svær dag på Bernabeu-kontoret, da hårdtspillende Getage lagde vejen forbi. Men det lykkedes at hale tre point hjem til sidst. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Getafes spillestil virkede perfekt. Real Madrid-spillerne brugte mere tid på at være frustrerede over hele tiden at blive sparket ned end at koncentrere sig om spillet.

Carlo Ancelotti reagerede i pausen ved at sende Toni Kroos på banen, og sammen med sin mangeårige midtbanemakker Luka Modric fik de sat mere skik på holdet.

Getafe blev trykket hårdere i bund, og chancerne kom i stimer for hjemmeholdet.

Allerede efter to minutter udlignede nytilkomne Joselu tæt under mål. Dermed fik han revanche for en stor afbrænder før pausen.

Han var tæt på igen kort efter, men David Soria i gæsternes mål leverede en pragtredning.

Både Toni Kroos og Dani Carvajal måtte se forsøg afvist af stolpen, og det virkede efterhånden umuligt, at gæsterne kunne forsvare et ene point hjem.

Da kampen gik ind i overtiden, så det alligevel ud til, at Getafe for første gang i 15 forsøg ville tage point med fra Bernabeu. Men Bellingham havde ikke i sinde at stoppe sin scoringsstime.

En ellers fantastisk David Soria i gæsternes mål kunne ikke holde et langskud. Bellingham havde opsnuset, at der kunne opstå en mulighed, og med venstre inderside kunne han redde de tre point til sit hold.