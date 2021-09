Utrolig stime: Tangerer legendarisk rekord

Hvis den baskiske klub Athletic Club fra Bilbao skal uddele et flidbevis, har klubben en klar kandidat i Iñaki Williams.

Den lynhurtige angriber har ikke misset en fodboldkamp for den stolte fodboldklub siden april 2016. Hele 202 kampe er det i mellemtiden blevet til for Iñaki Williams i Bilbao.

Og det er rekordmange i La Liga. Den 27-årige Williams er nu oppe på niveau med Juan Antonio Larranaga, der mellem 1986 og 1992 var involveret i 202 kampe for den rivaliserende klub i Baskerlandet - Real Sociedad.

Principfast klub

Athletic Club er kendt som en af de største klubber i Spanien, og i en fodboldverden hvor voldsomme transfersummer, udenlandske investorer og rekordlønninger dominerer sporten, er baskerklubben et konservativt pust.

De har nemlig det simple princip, at man ikke må spille for klubben, hvis man ikke er født i Baskerlandet - eller har trådt sine barnestøvler i klubben.

Det er Iñaki Williams, og han har tilbagebetalt den store mængde spilletid med stor loyalitet.

Ønsket af storklub

Tidligere har løse rygter sendt Iñaki Williams til storklubben Liverpool, men ifølge spillerens agent, Felix Tainta, skal Williams ingen steder. Det har han tidligere fortalt til mediet Football-Espana.

- Iñaki vil gerne spille her til sit karrierestop. Der har været mere end en mulighed for at forlade Bilbao, men det har ikke været aktuelt for ham og familien.

Det er indtil videre blevet til 303 kampe for Bilbao med 69 mål til følge. Spillerens kontrakt udløber først i 2028.