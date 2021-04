Utroligt! Kan vinde samme pokal to gange på to uger

Athletic Bilbao kan vinde samme turnering to gange inden for kun to uger. Den baskiske klub spiller lørdag aften den første af to Copa del Rey-finaler

Se finalebraget i Copa del Rey. Kampene vises her (PLUS+)

Det kan blive to himmelske uger, to frygtelige uger eller midt imellem for Athletic Bilbao.

Klubben fra Baskerlandet har muligheden for at vinde den spanske pokalturnering to gange inden for 14 dage. Og endda på det samme stadion.

Lørdag spiller de sidste sæsons udsatte finale mod ærkerivalen Real Sociedad.

To uger efter liner de igen op til finale på Estadio La Cartuja i Sevilla. Denne gang mod FC Barcelona.

Athletic Bilbaos 'moderne guldalder' var i begyndelsen af 80'erne.

Dengang startede de en tradition med at fejre triumferne på flodprammen 'Athletic'.

Det er et tilløbsstykke, når Bilbao fejret sine triumfer. Billedet er fra 2015, hvor klubben vandt den spanske super cup. Foto: Alvaro Barrientos/AP/Ritzau Scanpix

I stedet for at køre rundt i en åben bus blev spillerne sejlet rundt. Bilbao-fans festede med fra andre både eller fra kajen.

Den berømte flodpram har i flere år været på byens maritime museum, men er blevet restaureret for cirka halvanden million kroner.

Klubben har lavet en aftale med museet om, at den kan bruges ved særlige lejligheder.

Det bliver dog ikke denne gang.

Det er blevet forbudt, da for mange ville deltage i hyldesten af de baskiske fodboldhelte.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det handler om mere om fodbold, når Athletic-fans støtter deres klub. Foto: GTRES/AP/Ritzau Scanpix

Finale med politiske undertoner

Der er på alle måder tale om en historisk Copa del Rey-finale.

Den afvikles uden tilskuere og spilles med 350 dages forsinkelse.

Sidst, men ikke mindst er det første gang, at Athletic Bilbao og Real Sociedad mødes i finalen i den spansk pokalturnering.

- Copa del Rey er en turnering, som de største klubber i Spanien tager meget seriøst. Vi har været vant til, at FC Barcelona har været i finalen - og hvis ikke dem så Real Madrid eller Atletico Madrid.

- Det er en præstation i sig selv, at ikke bare én, men begge de store baskiske klubber er i finalen, siger Paulo Augusto Chichon, manden bag podcasten Lyden af La Liga.

Han har skrevet speciale om spansk fodbold og nationalisme. Finale-klubberne er centrale i begge kategorier.

Baskisk fodbold har sat et stort aftryk i den spanske fodboldhistorie. Samtidig har to klubber - især Athletic - fungeret som ambassadører for Baskerlandets sag.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Stolte baskiske klubber Athletic Bilbao er sammen med Real Madrid og FC Barcelona den eneste klub, der altid har spillet i den bedste spanske række. Athletic Bilbao dyrker det baskiske i nærmest ekstrem grad og insisterer på kun at bruge spillere med baskisk baggrund. De har dog indimellem været noget kreative, når de har fortolket, hvad baskisk baggrund vil sige. Det har affødt intern kritik, mens andre har kaldt deres politik for diskriminerende. Athletic Bilbao er blandt de mest succesfulde klubber i spansk fodbold med otte mesterskaber (senest i 1983/84) og hele 23 pokaltriumfer. Den seneste Copa del Rey-sejr daterer sig dog helt tilbage til sæsonen 1983/84. Nøjagtig som Athletic havde Real Sociedad i mange år en filosofi om at kun at spille med baskere. De brød med princippet i 1962, da de lånte svenske Agne Simonsson i Real Madrid. 27 år senere blev irske John Aldridge den anden ikke-basker i klubben fra San Sebastián. Nogle Athletic Bilbao-fans mener, at Real Sociedad har svigtet den baskiske sag ved at hente udlændinge. Men klubben mente, at der var nødvendigt, fordi Athletic støvsugede Baskerlandet for talent. Real Sociedad har været nede og vende i næstbedste række, men har tilbragt langt sine fleste år i La Liga. Den har vundet ligaen to gange (1980/81 og 1981/82) og pokalen to gange - senest i 1987. Vis mere Luk

Det baskiske flag, Ikurriña, bruges som anførerbind i begge klubber.

Og godt et år efter Francos død bar de to klubbers anførere det dengang forbudte flag ind på stadion før et lokalopgør i 1976.

- Rent politisk kan kampen fra 1976 ikke overgås. Men i moderne tid er denne finale den største kamp mellem de to.

- Der kommer til at være to nedslagspunkter fremover. Kampen i 1976 og så finalen lørdag, siger Paulo Augusto Chichon.

Egentlig skulle finalen have være afviklet sidste år. Begge klubber insisterede på, at den skulle spilles med tilskuere på tribunerne. Derfor blev den udsat.

I Athletic Bilbaos tilfælde betød det, at de afgav muligheden for at nå europæisk fodbold.

Coronaen betyder, at der desværre ikke lukkes tilskuere ind til opgøret i Sevilla.





Endnu mere om finalen? Du kan blive klogere på Athletic Bilbao, Real Sociedad og finalen i Copa del Rey ved at lytte til Lyden af La Liga - en dansk podcast om spansk fodbold. Lyden af La Liga på Spotify Lyden af La Liga på Soundcloud Lyden af La Liga på Apple Podcasts

Blodbad i Barca: Adios

Helt bizart: Gemte sig på toilet