'Værre end Braithwaite'

Der er ingen tvivl om, at Sergiño Dest er et fodboldtalent udover det sædvanlige.

FC Barcelona håber, at han er fremtidens mand på højre back, og har smidt en større formue for at hente ham hos Ajax Amsterdam.

Men da den 19-årige amerikaner skulle præsenteres på Camp Nou, gik der kludder i det store øjeblik.

For da han skulle jonglere foran kameraerne, som traditionen foreskriver, fik teenageren gummiben, og lignede pludselig slet ikke en spiller til 200 mio. kroner.

Den slags bliver lynhurtigt straffet på sociale medier, og på Twitter var spøgefuglene hurtige til at minde om, at det mildest talt heller ikke gik smertefrit, da Martin Braithwaite skulle gennem samme ritual efter sit skifte fra Leganes.

Martin Braithwaite havde også sine problemer med præsentationen...

'Dest er dårligere til at jonglere end Braithwaite', mente en spøgefugl eksempelvis, mens en anden skrev, at danskeren måtte være taknemmelig for nu at være blevet 'overstrålet'.

Ligesom Braithwaite fik Sergiño Dest dog nerverne under kontrol, og fik også vist, at han kan ting med bolden, som er de færreste forundt.

Prisen på den unge amerikaner havner på 26 millioner euro eller knap 200 mio. kroner.

Sergiño Dest har underskrevet en femårig kontrakt, og er blevet udstyret med en frikøbsklausul på svimlende 400 mio. euro eller godt 2.7 mia. danske kroner.

