Værst i 116 år: Real Madrid i kæmpe krise

- Vi har en stærk trænerstab. Vi tror på dem, og vi er sikre på, at vi vil få en god sæson.

Sådan lød det fra Real Madrid-direktør Emilio Butragueno inden lørdagens hjemmekamp mod lille Levante, som du kunne følge live minut for minut hos Ekstra Bladet.

Men efter 1-2-nederlaget hjemme mod den lille forstadsklub fra Valencia, så må træner Julen Lopetegui være bekymret for sit job.

Kampen bød på yderligere 72 minutter uden Real Madrid-scoring, og dermed nåede storklubben op på 481 minutter uden mål, hvilket er den længste måltørke i klubbens 116 år lange historie.

Den tidligere rekord lød på 464 minutter sat tilbage i april 1985.

Real Madrid have now gone 465 minutes without scoring—their longest goal drought in their 116-year history pic.twitter.com/rgeSobJ2aw — B/R Football (@brfootball) 20. oktober 2018

Real Madrid ser meget tunge ud ved 0-1-målet:



.@jose1987morales slots in from close range to give @Levante an early lead at the Bernabeu!



Watch the game live now on Strive: https://t.co/uoTcQurTcE



#LiveOnStrive #REALvLEVANTE pic.twitter.com/J84YTpYmaI — Strive Sport (@StriveFootball) October 20, 2018

Real Madrid's first half:

VAR - penalty against, goal

VAR - goal for disallowed

VAR - goal against disallowed

16 shots

6 saves by Levante goalie Olazabal

2 headers on bar

2-0 behind



Levante's first half:

2 shots

2-0 lead#RMALEV — Gracenote Live (@GracenoteLive) 20. oktober 2018

Real Madrid havde mod Levante ellers godt med chancer for at score, inden det blev til den negative rekord. Efter to hurtige Levante-mål, hvor Raphael Varane så tung ud ved det første og begik straffe ved det andet, så havde de to forsøg på træværket før pausen og et mål annulleret via VAR før pausen, og ti minutter inde i anden halvleg blev rekorden så en kendsgerning.

Luka Modric, Isco, Sergio Ramos, Raphael Varane, Casemiro, Marco Asensio og Thibaut Courtois var alle med fra start, mens Gareth Bale kom ind i pausen, og Karim Benzema og Dani Ceballos kom ind efter en time, men målet blev symptomatisk for målkrisen sat ind af forsvarsspilleren Marcelo med 18 minutter igen efter oplæg fra Benzema, der heller ikke i denne kamp fik scoret.

- De seneste to år har Benzema været en perfekt støtte til Cristiano Ronaldo og Gareth Bale, men med portugiserens skifte og waliserens skade, så er Benzema blevet bedt om at være frontfigur, og Benzema ser ud til at have glemt, hvordan man spiller førsteangriber, som goal.coms Rik Sharma skriver det i en klumme.

Benzema har nu ikke scoret i otte kampe på stribe, og næste modstander er Barcelona på Camp Nou. Spørgsmålet er, om Julen Lopetegui stadig er Real-træner her.

Rasende Lopetegui ved 0-2-målet:



What a breathless half in Madrid!



Lopetegui is NOT a happy man as @realmadrid trail 2-0 to @LevanteUD!



Real Madrid are 10 minutes away from their longest goal draught in history



Levante's striker duo Morales and Roger both score



Watch the 2nd half #LiveOnStrive pic.twitter.com/x8XGflNj2y — Strive Sport (@StriveFootball) 20. oktober 2018

Inden kampen mod Levante var han forholdsvis sikker på sit job.

- Jeg er rolig i øjeblikket og fokuseret på mit job. Jeg har fuld tiltro til mit hold, og der er en lang sæson tilbage, og jeg er sikker på, at vi vil være stærke til sidst, sagde Lopetegui inden lørdagens opgør.

Med nederlaget til Levante er Real Madrid fortsat nummer fem og har i ni kampe fortsat kun vundet fire gange., hvilket er helt uhørt for de seneste tre års Champions League-vindere, men måske har sommerens tab af Zinedine Zidane og Cristiano Ronaldo ramt holdet for hårdt.

Foto: Ritzau/Scanpix/ANDER GILLENEA

