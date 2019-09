Værste start i 25 år: 'En katastrofe'

Krisen kradser i den spanske storklub FC Barcelona. Således har klubben blot skrabet syv point sammen i de første fem kampe i La Liga. Det er holdets dårligste sæsonstart i hele 25 år.

Barcelona og i særdeleshed holdets træner, Ernesto Valverde, får da også tæsk i de spanske medier efter weekendens fadæse mod Granada.

'Barcelona spillede i dag værre end nogensinde.'

Sådan skriver den spanske avis Marca efter Barcelonas nederlag til Granada, mens avisen samtidig kritiserer Ernesto Valverde.

'Valverde er ikke i stand til at redde Barcelona, deres spillemæssige niveau eller resultaterne. Han har tabt alt sin ære, og hans evner til at reagere er der overhovedet ikke. Hvad skal der til for, at Barcelona skifter træneren ud'? skriver avisen.

Også den anden spanske avis Mundo Deportivo slagter sidste års spanske mestre, hvor de blandt andet kalder Barcelonas præstation for 'en katastrofe.'

Artiklen fortsætter under billedet:

Ernesto Valverde tager ansvaret på sine skuldre efter Barcelonas fadæse mod Granada. Foto: Marcelo del Pozo

Især på udebane har det haltet for den spanske storklub. Holdet har ikke vundet på fremmed græs siden april, og med lørdagens nederlag ude mod Granada blev Barcelonas problemer cementeret. De dårlige præstationer bekymrer Ernesto Valverde.

- Jeg er bekymret, fordi vi ikke får nogen gode resultater på udebane. Ingen sejre i fire kampe på udebane i denne sæson er et tydeligt tegn på, at vi ikke er i en særlig god situation, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den pressede Barcelona-træner tager samtidig ansvaret for lørdagens ringe præstation.

- I sidste ende er det træneren, som er ansvarlig for, hvad der sker. Du kan altid tabe en kamp, men når det sker, skal du føle, at du burde have vundet, men det var ikke tilfældet i dag, siger han efter nederlaget på 0-2.

Med nederlaget til Granada er Barcelona placeret på en skuffende syvendeplads i La Liga. Ikke siden sæsonen 1994/95 har klubben fået en så dårlige sæsonstart.

Se også: Krisen lurer: Barcelona i kæmpe skuffelse

Emails afslører skandale i Barcelona

Han kostede Eriksen drømmeskiftet