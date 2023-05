Valencia får nedsat racismestraf efter appel

Den spanske fodboldklub Valencia har fået reduceret den straf, som klubben modtog efter søndagens skandalekamp med racistiske tilråb mod Real Madrids brasilianer Vinicius Junior.

Dommen fra Det Spanske Fodboldforbund lød først på fem hjemmekampe, hvor sydtribunen på Mestalla skulle være uden tilskuere, men efter en appel fra Valencia er det blevet reduceret til tre kampe.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ligeledes er bøden på 45.000 euro (cirka 335.000 kroner) sænket til 27.000 euro (cirka 201.000 kroner).

Valencia vandt opgøret mod Real Madrid med 1-0, men kampen blev skæmmet af den racisme, som kom fra lægterne rettet mod Vinicius Junior.

Han reagerede voldsomt mod fansene og endte med at få et rødt kort for at slå Valencia-spilleren Hugo Duro efter en batalje.

Tre Valencia-fans er efterfølgende blevet anholdt for at have opført sig racistisk over for Real Madrid-brasilianeren.

Vinicius' røde kort er efterfølgende blevet trukket tilbage, og dommeren i VAR-vognen, som kaldte kampens dommer til skærmen for at gennemse episoden, er blevet sat fra bestillingen.

Det skyldtes, at han kun viste kampdommeren billederne af Vinicius' slag, men ikke sekvensen op til, hvor Hugo Duro tog et voldsomt kvælertag på brasilianeren.

Valencia tager i weekenden imod Espanyol. Begge hold kæmper hårdt for at undgå nedrykning, men Valencia må altså undvære fans bag det ene mål.